Llega a León Cine Colectivo Guanajuato en formato 100% presencial

León Gto.- Para celebrar su 11 aniversario, Cine Colectivo Guanajuato presentó su segundo festival de cine, donde en esta ocasión dejará de ser virtual para pasar a un formato 100% presencial, en la que se presentarán películas en foros independientes dentro de la ciudad zapatera del 20 al 24 de abril.

El colectivo se encuentra conformado por aproximadamente 30 personas, las cuales comparten la inquietud de realizar cine, mismas que iniciaron en su mayoría a hacer cortos de manera informal, por lo que al juntarse decidieron llevar el colectivo a la formalidad.

Será el primer año en que el festival se realice de forma 100% presencial, esto luego de tener más de 20 mil personas de audiencia, en su primer festival virtual, el cual se transmitió en sus redes sociales.

“El festival como tal incluye selecciones, proyecciones de cine de horror aurora, el programa dulcísimo ovario, estamos también teniendo talleres donde invitamos al público en general y es importante decirles que todas las actividades son gratuitas, también las proyecciones”, mencionó Carolina Segura, directora del Festival de Cine Colectivo.

Para la selección de los cortos dicho colectivo realizó una convocatoria a nivel internacional, en la cual participaron 62 países, misma que fue dividida en cuatro categorías: selección internacional ficción, selección internacional no ficción, así como selección nacional ficción y selección nacional no ficción.

“En el cine nacional si hay mucha participación, tenemos varios de España, Brasil, Estados Unidos, yo creo que son de los países que más han participado, pero me sorprendió que haya llegado material de países que ahorita de conflicto, pero sin duda hemos recibido muchas cosas experimentales y por su puesto documental, pero la ficción fue lo que más tuvo recepción”, aseguró Carolina Segura.

Es de mencionar que este colectivo ha realizado cerca de 280 cortometrajes durante sus 11 años, donde algunas de estas han participado en festivales nacionales e internacionales, como el festival de cine de Girona en España, el Short Film Corner de Cannes, un festival bastante renombrado en Corea, por mencionar algunos, donde varios de ellos ganaron.

Por otra parte, Casandra Lluviel, quien es presidenta de Cine Colectivo, aseguró que en la ciudad de león se cuentan con muchos festivales, sin embargo, este busca poner en el mapa la gran oferta que el séptimo arte “no comercial”, puede ofrecer a todos los amantes del cine, además aseguró que en el municipio no existe mucha participación en estos festivales, por lo que darán a conocer a todo el público la mejor selección de películas.

“Hay un nicho muy particular de personas que si les gusta mucho el cine, lo ví ahora con la muestra que organizó el Instituto Cultural de León, una muestra internacional de películas, donde realizaron una serie de proyecciones, incluso vi una afluencia descomunal, pero si hay personas que son muy fieles. Entonces digamos que a lo mejor no es un arte que todo el mundo esté ávido por consumir pero si hay muchas personas que están muy ávidos de ver otro tipo de historias que no son las usuales.”, aseguró la presidenta de Cine Colectivo.