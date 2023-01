Llaman a defender la democracia en Guanajuato

El Frente Cívico Nacional, integrado por personas de la sociedad civil, así como integrantes de partidos políticos como el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano anunciaron que volverán a salir a las calles el próximo 26 de febrero, esto para alzar la voz una vez más para manifestar su rechazo en contra de mermar al INE, así como para hacer una defensa de la democracia, pues, dicen, está amenazada.

La diputada federal panista, Itzel Balderas Hernández, aseguró que el Partido Acción Nacional (PAN) y la coalición Va Por México no aprobarán el Plan B, por lo que exhortó a la ciudadanía a defender al Instituto Nacional Electoral (INE).

Itzel Balderas se reunió con representantes de Frente Cívico Nacional en Irapuato, en donde se dio a conocer la propuesta interpuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denominado el Plan B en la que se buscaba que el organismo del Instituto Nacional Electoral disminuya el número de consejeros y la forma en que serían elegidos, además de que se reducirían hasta en un 85% sus plantillas, dejando a más de dos mil personas sin empleo en el país.

La diputada federal sostuvo que la coalición no irá por ninguna reforma constitucional que pretenda debilitar la autonomía del INE ni del Tribunal Electoral del Poder Judicial, pues eso sería destruir el régimen democrático en México.

“Andrés Manuel López Obrador sabía que la guerra por destruir al INE ya la tenía perdida, por lo que rápidamente ideó junto con Morena este famoso Plan B, sin embargo, esto no lo tenemos que permitir, pues ahora no sólo busca eliminarlo, si no irlo despedazando poco a poco, dejando a miles sin empleo y que uno solo haga el trabajo de muchos”, mencionó.

Por su parte, la regidora irapuatense de Movimiento Ciudadano, Fernanda Martínez Arriaga, puntualizó que la ciudadanía debe ser parte de defender la democracia del país, para que se llegue a buen puerto el futuro de México.

A su vez, Carlos Abel Lira Trujillo, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Irapuato, aseguró que este instituto político se sumará al rechazo del Plan B propuesta por el presidente, ya que, dijo, no estarán a favor de una iniciativa que violente el régimen democrático.

Insistió en que el Partido Revolucionario Institucional forma parte de una alianza legislativa que ha dicho no a los intentos gubernamentales por eliminar la competencia en el sector eléctrico, militarizar la Guardia Nacional y ahora por destruir a las instituciones electorales.

Por ello, el Frente Cívico Nacional en Irapuato llamó a los irapuatenses a seguir defendiendo al INE y evitar su “destrucción” por el bien de la democracia del país, por lo que exhortaron a sumarse a una nueva marcha este próximo 26 de febrero a nivel nacional.