Lily Téllez vislumbra elecciones difíciles en el 2024

León, Gto.- Aunque se dijo la más competitiva, la senadora panista, Lily Téllez, adelantó que vislumbra unas elecciones difíciles para el 2024 porque Morena tiene el apoyo del “más tramposo” y el dinero del crimen organizado.

Durante su visita a León la mañana de este viernes, la senadora arremetió contra el presidenta de México, Andrés Manuel López Obrador y lo calificó como el autoritario que ganó a través de un proceso democrático y ahora quiere cambiar al INE para seguir en el poder.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Va a ser una elección más difícil de hecho que la que enfrentó Fox porque estamos ante un presidente autoritario dispuesto a hacer todas las trampas que tiene acuerdos con el crimen organizado y que también tiene la organización y el dinero del crimen organizado, que tiene una cúpula de militares que participan en el ámbito empresarial donde no deben estar y además obstinado en ganar”, aseguró.

Comentó que aunque AMLO tiene buena aceptación y lo quieren mucho, los resultados de su gobierno son catastróficos. En este sentido, dijo que ya se está preparando para una guerra sin cuartel y sucia como parte de una elección de estado.

Local Morena se opone al aumento del pasaje en León

“Yo me estoy preparando para una guerra sin cuartel, una guerra sucia y creo que voy a ganar, soy la más competitiva, es una elección de estado, lo es, de hecho lo que estamos viendo contra el INE es de escándalo, ojalá sigan algunos organismos, sigan señalando el desmantelamiento del estado democrático mexicano porque es una brutalidad, no se van a poder hacer elecciones, no va a haber módulos”, agregó.

Añadió que los contrincantes son unos pandilleros que quieren seguir en el poder por lo que va a recorrer los diferentes estados de México para convocar a los ciudadanos a no tener miedo.

En cuanto a la selección de candidatos para las elecciones de Guanajuato, dijo que tiene que ser de la forma más democrática y mostró su apoyo a la senadora Alejandra Reynoso.

Además, criticó el trabajo que están haciendo las senadoras de oposición Malú Mícher y Antares Vázquez Alatorre en el senado como representantes de Morena.