Pide Marko Cortés a senadores del PAN vigilar de cerca la elección de magistrados electorales

León, Gto.- Durante su visita a Guanajuato este viernes, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, pidió a los senadores de su partido cuidar la elección de magistrados que debieron ser electos desde hace más de un año. Dijo que es una de las batallas más importantes que se enfrentará en la Cámara Alta.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Durante la inauguración de la Reunión Plenaria de Senadores, Cortés Mendoza dijo que así como el INE no se toca, la democracia y el Tribunal Electoral tampoco se tocan.

Instó a que se tomen estas acciones con el bloque opositor, que incluiría al grupo plural, ya que se necesita mayoría calificada y con los demás grupos parlamentarios se conforma más de un tercio de votos, tal como las acciones de inconstitucionalidad en las que se reunieron 54 firmas.

“Recientemente acaban de presentar un acto de inconstitucionalidad con la firma de nuestras y nuestros senadores, pero además, lo han hecho con otras fuerzas políticas, hemos presentado varias acciones de inconstitucionalidad

Comentó que el nombramiento de los 22 magistrados electorales locales y 5 de salas regionales es un gran reto porque el partido mayoritario de gobierno “simplemente no cree en las instituciones democráticas y quiere controlarlas”.

También, encomendó a los senadores a estar pendientes de los nombramientos de los nuevos comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), “porque al presidente no le gusta la transparencia, no cree en los institutos, no cree en contrapesos, y por eso el grupo mayoritario no quiere nombrar a los nuevos comisionados, porque le es muy incómodo”.

Por su parte, el senador guanajuatense, Erandi Bermúdez, dijo que el tema no se ha plantado en las Juntas de Coordinación Política porque al gobierno no le gusta el estado de derecho y muchos menos transparentar.

Local Se polariza al señalar que será una mujer quien gobernará Guanajuato: Erandi Bermúdez

“Esto pone en riesgo a los mexicanos en un órgano que está acéfalo, donde falta esa legitimidad pasa esta situación y claro que Morena están en ese sentido porque lo que quiere precisamente es enrarecer ese tema, que no haya un órgano colegiado jurisdiccional para poder dar validez a esta elección en este tema que hemos visto que en los últimos años las elecciones se han vuelto más controversiales”, comentó.

Comentó que en Guanajuato siguen siendo los 17 nombres que aspiran. Enfatizó que Morena no tiene la mayoría calificada por lo que necesita de los votos de la oposición ya que temen que sus perfiles no sean nombrados.