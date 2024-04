Llaman a consolidar la venta de medicamentos

Guanajuato, Gto. El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de Guanajuato, solicitó exhortar al gobierno federal y la secretaría de Salud federal para que se rediseñen urgentemente las estrategias y acciones en la compra de medicamentos.

Local Va IMSS Guanajuato por aplicación de 200 mil vacunas Abdala

El exhorto presentado a la Mesa Directiva, hace referencia a la Mega Farmacia del Bienestar, la cual no ha cumplido con su objetivo y solo se han registrado desabastos.

Se pide también que se rediseñe la estrategia de distribución para que los mexicanos, tanto derechohabientes como quienes no cuentan con seguridad social, se les suministre de manera inmediata y habitual los medicamentos necesarios para garantizar su salud y bienestar.

Se explica que la Mega Farmacia del Bienestar promete operar las 24 horas del día, los 365 días al año en todo el país y que las medicinas serán gratuitas en un tiempo promedio de dos días, sin embargo, lo que se ha registrado es un desabasto de suministros.

“La Mega Farmacia no tiene todos los medicamentos en existencia; a poco más de cinco años de gobierno de MORENA, las y los mexicanos seguimos escuchando las mismas mentiras en cuanto a nuestra salud se refiere, lo cierto es que al gobierno federal no le importa nuestra situación y su falta de empatía es evidente”, se resalta.

Además, se expresa que las compras consolidadas de medicamentos que se hacen solo han aumentado los precios.

Lo más lamentable es que se tomaron los medicamentos del ISSSTE y del IMSS Bienestar para embodegarlos en la Mega Farmacia, ya que los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México «Birmex» no realizaron compras nuevas consolidadas, es decir, solo quitó los medicamentos almacenados en estas instituciones para depositarlos en la mega bodega, lo que representa una malversación y una opacidad de los recursos públicos.

Local “O renuncian o se van a otro estado”; trabajadores de Salud federal se manifiestan en León

“Desde Guanajuato le decimos que las excusas son inaceptables, que los reclamos son válidos cuando no se brindan los medicamentos necesarios a los pacientes, cuando no se les da una atención integral, cuando solo se les causa sufrimiento, donde la única opción es morir, al no obtener las medicinas para contrarrestar su enfermedad”, se finaliza.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Salud Pública para su dictaminación.