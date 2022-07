Pide Arzobispo de León intensificar oraciones por la paz en México

León, Gto.- Alfonso Cortés Contreras, Arzobispo de la ciudad de León, invitó a todos los miembros de la iglesia y a todas las personas de buena voluntad, a orar e intensificar sus oraciones para pedir que se solucione la violencia y porque sigamos yendo por caminos de paz en la nación de México.

El religioso señaló que la violencia desde hace tiempo ha provocado muertes de nuestros hermanos, en hechos donde el camino primordial es la oración.

Detalló que durante la conferencia de Obispos de México en la que participan superiores mayores religiosos y padres jesuitas, se pidió para el domingo 10 de julio en todas las misas orar por los sacerdotes que de una o de otra forma han sido violentados o muertos.

“Es una lista larga, es una lista dolorosa y también nos invitan a que durante este mes de julio en las parroquias, en las diócesis, en los conventos y organizaciones católicas tengamos la iniciativa de pedir por la paz, de hacer acciones concretas por la paz”, dijo Alfonso Cortés.

El monseñor agregó que para el próximo 31 de julio, con amor cristiano pidió orar por la conversión de todos aquellos que hacen el mal de matar a otros hermanos.

“Eso no significa que también debe haber justicia. Esto no significa que no se repare el mal que se ha hecho, pero nosotros tenemos la obligación porque el camino cristiano es reconstruir, es la conversión del ser humano, es reconstruir la sociedad, pero el perdón también debe ir con la justicia”, comentó el Arzobispo de León.

Contreras explicó que el perdón no quiere decir que las leyes no valen para ellos, pues la ley debe aplicarse en la verdad, en la justicia y guardando la dignidad de las personas.

“Esta invitación es para que hagamos caminos de diálogo y de paz, a que todo aquello que está en nuestras manos, por ejemplo, no solamente hay que mirar el mal afuera, sino nosotros debemos hacer también cada uno un examen de conciencia, si mi persona y mi vida contribuye a la paz en mi familia, la escuela, donde me divierto, en mi forma de expresarme y en la capacidad de persona de ayudar a otros”, opinó.

El Arzobispo dijo que ‘la paz se construye de todo lo mencionado y lo positivo de la vida, de tal manera que como cristianos, católicos y personas de buena voluntad, se debe hacer un esfuerzo grande para reconstruir este México dolido, lleno de sangre inocente a veces , para que Dios nuestro señor tenga misericordia de nosotros’.

Aseguró que la sangre preciosa de Cristo, la belleza de Dios y nuestra Madre Santísima de Guadalupe, salvarán a México, por lo que hizo un llamado a todos a ser personas de paz, de reconciliación, de diálogo para nunca dejar la oración y que Dios nuestro señor envíe su paz.

“Hago un llamado a mis hermanos sacerdotes para que en cada una de las parroquias, zonas pastorales de los decanatos, se implementen acciones de oración de estaciones de paz y ya con su propia elección ir contribuyendo a este trabajo tan importante”, comentó el Arzobispo durante un video difundido por la Arquidiócesis de León.

Por último hizo una invitación a los religiosos y religiosas para que en conventos y todas las organizaciones, con su creatividad, logren hacer también algo para contribuir a este cambio de paz y de justicia.