Listos sonideros para su peregrinación

Sonideros de León ya están listos este miércoles para realizar su séptima peregrinación, las calles de Zona Centro se alegran con su música, pues cada año acuden a la Basílica de Guadalupe para dar gracias a la morenita por un año más de vida y por ayudarlos en su trabajo.

Sonideros platicaron en exclusiva para El Sol de León y Noticias Vespertinas sobre su profesión, destacaron que es un orgullo pertenecer al gremio y describieron que su profesión es la mejor del mundo.

El internacional sonido Kanos

Juan Carlos Cano, dueño del sonido Canos, platicó que el sonido lleva alrededor de 30 años, sin embargo, como sonideros son 50 años.

“Lo traemos en la sangre, yo soy la quinta generación de mi familia, primero fue mi abuelo, mi papá, mi hermano mayor yo soy la quinta generación”, platicó.

Pertenecer al gremio sonidero para Juan Carlos fue algo que no le había pasado por la cabeza, ya que vivía en Estados Unidos y el género de música en su momento era el rock.

Fue en el año de los 80 que habló con su hermano mayor quien le inculcó seguir el legado, por tal motivo realizó la inversión a tal grado que estuvo trabajando con un canal local de televisión, y a raíz de todos eso le hicieron la invitación de acudir a Estados Unidos.

“En el año 2003 me hicieron la invitación de tocar a Estados Unidos y a partir de ahí, de una a dos veces al año toca en el extranjero. Hemos estado en San Diego, Los Ángeles, Santa Ana, California, Arizona, Texas, Milwaukee, Wisconsin, Vegas Nevada y Kansas City”.

“Queremos que siga la dinastía, espero que mis hijos Omar Andrés y Juan Carlos Jr. Cano sean los herederos del sonido Kano”, mencionó.

Sonido Killer

Jorge Ezequiel Gallardo Ramírez, platicó que inició con su sonido en alrededor del año 1995, siendo un niño de 14 años inició el amor y cariño por la música sonidera.

“Yo soy de la colonia Obrera, recuerdo que mi gusto inició cuando acudimos a fiestas clandestina debido a que el gobierno no otorgaba permisos, además había lugares que nos prohibieron el paso, de ahí se comenzaron a realizar varios bailes y me fui interesando, ahora tengo el Sonido Killer y para mí es lo mejor que me ha pasado”, destacó.

Mencionó que con su sonido ha visitado gran parte del estado de Guanajuato y San Luis Potosí.

Uno de los mejores recuerdos que ha tenido es que cuando tocaba en la fiesta de San Agustín en Silao las personas lo recibían con los brazos abiertos.

“La gente es muy cálida y nos quieren mucho, es algo que jamás olvidaré porque siempre nos reciben con una sonrisa y nos hacen sentir especiales”, finalizó.

Sonido Dinastía Estrada

Uno de los sonidos más antiguos de la ciudad de León es ahora llamado Sonido Dinastía Estrada, en 1952 la familia de Juan Pablo Estrada, ahora dueño mencionó que es la quinta generación de su familia en poner en alto el nombre del sonido.

Aunque originalmente su nombre no fue Dinastía Estrada, se llegó a conocer como Sonido Tropical el Ángel y Sonido Ñoños.

“Para mí ser sonidero ya forma parte de mi vida, ya lo traigo en la sangre porque vengo de familia sonidera y espero que así siga”.

Sus integrantes son del Barrio de San Miguel y para Pablo es un orgullo formar parte del Sonido Dinastía Estrada.

Su mejor recuerdo y amor por el sonido fue cuando su tío lo llevó a una un toquin donde hubo grupos importantes, desde ese momento supo que su vida sería la música.

Peregrinación

La peregrinación se llevará a cabo en Explora donde se congregan los sonideros alrededor de las 9:30 de la mañana de este miércoles, para llegar a la Basílica de Guadalupe para acudir a una misa en su honor.