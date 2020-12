Listos para recibir las vacunas vs Covid-19

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Guanajuato está listo para aplicar la vacuna contra la Covid-19 que el Gobierno Federal adquiera, pues incluso el protocolo de red de frío que se está promoviendo a nivel nacional es el que el Gobierno del Estado lleva a cabo y el cual incluso se lo pidieron prestado a la entidad para poder replicarlo en el país.

Así lo dio a conocer el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Díaz, quien señaló luego del anuncio que hiciera el secretario de Salud federal, Jorge Alcocer Flores, de que serían adquiridas las primeras 34 millones de vacunas contra la Covid-19 a través de un convenio con Pfizer, de inmediato hubo comunicación, aunque les dijeron que aún no hay algo concreto en cuanto a la distribución de esas vacunas, pues se está en análisis esta situación.

“Ojalá se pueda considerar al estado de Guanajuato, nosotros estamos listos, nuestro personal de enfermería, de promoción de la salud siempre ha estado ocupando los primeros lugares, alcanzando las metas de vacunación, como lo estamos haciendo ahorita en influenza, y estamos listos y ojalá que este convenio que el doctor Alcocer signó ayer (miércoles) para tener las vacunas nos consideren”, dijo el Secretario de Salud durante su participación diaria en la televisora estatal TV4, donde aborda el tema de la evolución de la Covid-19 en la entidad.

Sin embargo, Daniel Díaz Díaz explicó que no será cosa sencilla la aplicación de estas vacunas, pues no sólo es vacunar a las personas, es darles seguimiento a las personas que recibieron el biológico, ver sus reacciones, pero el sistema de vacunación y la cadena de frío estatal es referente a nivel nacional, por lo que en un primer escenario se estaría aplicando en puntos estratégicos esta vacuna en el estado.

“Esta vacuna requiere una cadena de frío de ultra congelación, de menos 70 o de menos 80 grados centígrados, entonces la red de frío más completa del país es la de Guanajuato, pero no tenemos ese tipo de congeladores, se está revisando diversas alternativas o estrategias para ello.

“Además, se tiene que dar un seguimiento a cada uno de pacientes. Tenemos un censo, como lo hacemos siempre, para dar seguimiento a las reacciones que tengan las personas a una vacuna, por eso digo que estamos listos, no solamente es almacenar, distribuir, aplicarla, sino darle seguimiento muy puntual y en eso Guanajuato ha sido punta de lanza a nivel nacional.

“El protocolo de red de frío que se está promoviendo a nivel nacional nos lo pidieron prestado a Guanajuato a principios de año para que se difundiera, no teníamos los ultracongeladores, estamos en esa fase y es probable que quien distribuya esa vacuna de origen la envíe con los ultracongeladores, de tal manera que podamos poner en ciertos lugares estratégicos la vacuna y ahí llevar a las personas, es una logística completa, pero ojalá se nos considere como uno de los estados piloto para poder aplicarla en el estado”.

Díaz Martínez señaló que aún hay la duda de cuántas vacunas sean las que realmente lleguen al país, pues aunque se dijo que podrían ser 34 millones, recordó que esta vacuna se compone de dos dosis, la primera y una más que se aplica 21 después, por lo que sin son 34 millones, en realidad alcanzarían para 17 millones de mexicanos, muy lejos todavía de la meta para abarcar a toda la población del país.

No obstante, señaló que se consideran dos esenarios de aplicación de la vacuna: la primera, para las personas que están confinadas, es decir, las que están en una situación de vulnerabilidad, como los adultos mayores, o bien aquellas personas que son las que transmiten el virus por salir a trabajar, “los que tienen mayor movilidad por el trabajo, no por fiestas, por convivir u organizadores de eventos”.

El Secertario de Salud de Guanajuato dijo que insistirán a la Federación para que se incluya al estado dentro del esquema de vacunación, para ir avanzando en el tema del control de la pandemia, aunque recordó que ahora más que nunca no es momento de bajar la guardia, sino cerrar filas para frenar el avance del coronavirus.

“Esta guerra no se gana en los hospitales, se gana antes con prevención, con promoción a la salud, utilizando el cubrebocas, siendo responsables en este sentido, no exponiendo a nadie, si no es necesario y no llevando el virus a casa, muchos han llevado el virus a casa y han perdido la vida sus seres queridos”.