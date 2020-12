Nosotros no damos la espalda a los guanajuatenses: Román Cifuentes

León, Gto.- Durante los dos años la gestión del gobierno federal fue malo, el estado de Guanajuato ha enfrentado el bloqueo en la entrega de recursos para el beneficio de ciudadanos, pero para su sorpresa seguimos de pie y avanzando en temas de salud, educación, fortalecimiento al campo, combate a la inseguridad y atracción de industrias, destacó Román Cifuentes Negrete, presidente del PAN en la entidad.

“El pasado martes primero de diciembre se cumplieron dos años de la administración del presidente y hoy vemos el país se encuentra inmerso en varias crisis simultáneas, ya que venía desde antes de la pandemia, vemos lo contrario a todo lo dijo el presidente de la república y cada vez se hace más delicada la crisis social e institucional”, aseguró el líder panista.

“Guanajuato no se detiene en lamentaciones y pese al retroceso y al fracaso de la seguridad pública en materia Federal, se está trabajando y prueba de esto último hace dos días entregó equipamiento con patrullas a los municipios una inversión de más de 92 millones de pesos, la federación nada ni nadie nos va a detener”, afirmó Cifuentes Negrete.

Agregó que “vamos a seguir trabajando en programas productivos pese a los recortes para de la micro, pequeña y mediana empresa que son las que generan los empleos, al disponer de apoyos tres millones de pesos; nosotros no daremos la espalda al campo como lo hizo el gobierno federal al recortar 137 mil millones de pesos, las culpas quedaron atrás y los campesinos en Guanajuato contarán con los mil millones de pesos de presupuesto para impulsar el campo. Con el tema de la crisis sanitaria la federación se negó a apoyar a la educación pero aquí no”.

Para Román Cifuentes, el premio Nacional de Calidad en la Salud 2020 al instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato en la categoría de Oficinas Administrativas y Áreas Centrales de Calidad, y al mérito por la Mejora Continua, “es la mejor prueba que las acciones encabezadas por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, es una respuesta al ataque a todos los sistemas de salud y que dejaron a cientos de miles de niñas y niños, pacientes crónicos sin medicinas, ni vacunas, esto es lo que hace una gran diferencia entre lo que este presidente de la república está informando y lo que en se hace en nuestro estado”.

A decir de la senadora Alejandra Reynoso, “el desgobierno no es más que producto de las malas decisiones y no de la crisis por la pandemia cómo se busca hacer creer, según el Banco de México la economía empeora, tanto para este año como no se vislumbra una recuperación en los siguientes años, pues emplean recursos para salvar a Pemex al registrar pérdidas por 96 mil 700 millones de pesos y de 70 mil millones de pesos a CFE que representa el 3% del PIB y tardaría de dos a cinco años para poder alcanzar cifras del años 2018.

Con estos recursos el presidente pudo haber otorgado a 20 millones de mexicanos un ingreso básico de 3 mil 207 pesos, no se trata de que regresen a casa sino que tenga el sustento para poder salir adelante en esta pandemia, señaló.

El Diputado Federal Jorge Espadas, destacó en materia de seguridad el tema de corrupción y desvío de recursos públicos. Recordó el caso de Pío López Obrador que recibió fuertes cifras de dinero, el circo de en el caso Lozoya, más de 69 mil muertes en el país como prueba del fallido programa de seguridad de la federación, los recortes de Fortaseg y ahora su desaparición para el año 2021.