¡Listas las tortillas! El gobernador Diego Sinhue no le tiene miedo al comal [Fotos]

CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo realizó una gira de trabajo con el presidente municipal Javier Mendoza Márquez, donde el mandatario les recalcó a los campesinos celayenses que aquí no se les da "baba de perico" haciendo referencia al gobierno federal quien -dijo- les habla bonito y no apoya al campo.

De paso, dejó claro que no le teme al comal, presumió que sabe hacer tortillas a mano y se puso a echar unas, que le quedaron aceptablemente redondas.

El alcalde Javier Mendoza Márquez observó atento la técnica usada por el mandatario estatal, seguramente para aplicarla al llegar a su casa.

Mientras tanto, Sophia Huett López, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, batalló para que le saliera una, pero objetivamente reprobó en la tarea.

Lo anterior sucedió en el marco de la entrega de apoyos para el fortalecimiento del campo por más de 4 millones de pesos, con el programa "Mi familia productiva y sustentable", así como diferentes obras de infraestructura.

Sinhue reiteró que insistirá en pedir un préstamo de endeudamiento por 3 mil millones de pesos.

En su mensaje, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, reiteró que son 4 millones de pesos, no les dan baba de perico y añadió: “por ejemplo, escomo si yo le digo a mi señora, te quiero muchísimo, te valoro un chorro y no le doy chivo, es pura baba de perico ¿no?”.





“Es lo mismo cuando un político dice yo quiero al campo y no les da dinero, no les da recurso, es pura baba de perico, no se dejen engañar por quien les habla bonito. Pónganse a ver con quién siempre han trabajado bien, y han hecho fuerte al campo de Guanajuato, aquí no hay baba de perico".