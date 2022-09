Pide PAN a federación apoyar a Guanajuato

León, Gto.- El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Unión, Jorge Espadas, declaró que es necesario que la federación voltee a ver a Guanajuato para resolver el problema del agua en el estado.

Lo anterior comentó al trascender que Guanajuato está fuera del Paquete Fiscal de la federación para el 2023 en inversiones hídricas, mientras que estados como Nuevo León, Jalisco y Coahuila son los más beneficiados con la construcción de presas.

"En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2023 no vemos ningún proyecto de agua para Guanajuato, el Zapotillo se ve ahora favorecido con recursos, más allá de lo que se ha etiquetado y no se ha ejercido en otros ejercicios fiscales, pero el tema es que es un proyecto que va a beneficiar exclusivamente a la población de Jalisco, no es malo, que bueno que se beneficie a Jalisco, pero falta ver el beneficio para Guanajuato en materia de agua, ciudades como León, Romita, Silao, el corredor industrial en general tenemos problemas de escases, existen alternativas que está trabajando el gobierno del estado, pero sin duda alguna requieren de la participación del gobierno federal", comentó el diputado federal panista por Guanajuato.

"Hacemos un llamado respetuoso al presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) que voltee a ver a Guanajuato, que nos ayude a resolver el tema del agua con los recursos de los Guanajuatenses, con lo que nosotros aportamos a la federación, necesitamos una partecita, que nos apoye para poder resolver el tema del agua", enfatizó.

Aceptó que en Nuevo León sí hubo un levantamiento de la voz de parte de su gobierno estatal para conseguir recursos y generar inversiones para captar agua en el futuro, ya que la zona conurbada de Monterrey vive una crisis hídrica severa.

Sin embargo consideró que el estado de Guanajuato debe de seguir el camino del diálogo con la Cuarta Transformación como lo hizo Jalisco, estado que se quedó con el total del agua que se almacenará en la presa El Zapotillo.

"En Nuevo León hay una crisis hídrica considerable por mal manejo del actual y del pasado gobierno local, esto los llevó a una crisis grave, la lluvia actualmente les cae como agua en desierto literalmente, pero no es el caso de Guanajuato, no tenemos una crisis de esa magnitud, pero necesitamos hacer las acciones necesarias para no llegar a esa crisis".

"En el caso de Jalisco no se vio una radicalización del gobierno en materia de agua, por eso Guanajuato también está trabajando con el gobierno federal y la Conagua (Comisión Nacional del Agua), para buscar soluciones alternativas para el estado, hay rutas trazadas por las autoridades estatales y los especialistas en materia de Agua para Guanajuato, y lo único que esperamos es el apoyo del gobierno federal, estoy seguro que si ese apoyo viene, el estado tendrá resueltos sus problemas de agua de acuerdo a lo proyectado por Conagua y la Comisión Estatal del Agua por bastante tiempo, pero sólo se requiere el apoyo del gobierno federal".

Cabe mencionar que la Asociación nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México, A.C. (ANEAS) encontró que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, Guanajuato nuevamente no tiene recursos en materia de agua, mientras que Nuevo León cuenta con más de mil 118 millones para la construcción de la Presa Libertad y 2 mil 178 millones de pesos para su acueducto Cuchillo II que llevarán agua a Monterrey.

En Jalisco ocurre el mismo fenómeno, pues para la Presa El Zapotillo se destinaron en esta ocasión 4 mil 470 millones de pesos que contempla la conclusión de la presa y el acueducto que pasa por El Salto hasta Guadalajara.

La organización civil también encontró que la Cuarta Transformación destinó recursos por 19 mil 690 millones de pesos para otros proyectos en La Laguna y Pueblos Yaquis, dejando fuera a Guanajuato.

El pasado primero de septiembre, el Diputado Federal por Guanajuato, Román Cifuentes Negrete, declaró que se buscará a toda costa, que se otorguen recursos para agua para Guanajuato en el Presupuesto Federal del 2023.

Durante el inicio del segundo período ordinario de la LXV Legislatura, donde se discutirá y votará el Paquete Fiscal, Cifuentes Negrete denunció que si no se otorgan recursos para que la Conagua lleve a cabo proyectos, que garanticen el derecho al agua a las y los mexicanos, se corre el riesgo de que repitan crisis como la ocurrida en Nuevo León.

“Tenemos una encomienda por parte del Gobernador, que para el presupuesto de egresos 2023, se contemplen perfectamente los recursos para el Plan B para garantizar agua para Guanajuato”, destacó el legislador federal.