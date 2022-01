Libre Guanajuato de secuestro de unidad para trasladar a migrantes

En Guanajuato no existen casos de secuestro de unidades para trasladar a migrantes hacia el norte del país, informó Óscar Alejandro Ceballos González, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) en el estado. Aclaró que en los que casos que se han dado al sur del país, no han sido en unidades secuestradas sino más bien clonadas.

“No, afortunadamente no tenemos esos problemas aquí. Incluso te comento, en el sur no ha sido “secuestro”, ha sido que clonan camiones”, mencionó para El Sol de León.

Informó que los tráileres que son utilizados para transportar a migrantes son clonados y se dan más casos al sur del país, pero no son como tal secuestro de unidades y tampoco suceden en Guanajuato.

Cabe mencionar que en menos de dos meses se han registrado graves accidentes de unidades de autotransporte de carga, con migrantes centroamericanos al interior, uno de ellos se registró el 09 de diciembre del 2021 en Tuxtla, Chiapas, cuando circulaba por la carretera Panamericana.

La unidad volcó con más de 150 migrantes en su interior y lamentablemente 56 personas perdieron la vida. Otro accidente se registró el 14 de enero del año en curso, un tráiler con logotipos de la leche Diconsa llevaba en su interior a 38 migrantes.





El vehículo se estrelló contra una barrera de cemento en la carretera del estado de Veracruz, en la costa del Golfo de México, el conductor huyó y los migrantes sufrieron daños leves, incluyendo a 8 menores que iban al interior del tráiler, todos quedaron a disposición de las autoridades.