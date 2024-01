Libia Dennise se reúne con panistas en Abasolo y Pénjamo

ABASOLO, Gto.- La precandidata del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, se reunió con militantes panistas de Abasolo y Pénjamo, quienes le manifestaron su apoyo y le dijeron que cuando inicien las campañas se habrán de sumar de lleno a su proyecto.





La precandidata dijo que seguirá recorriendo los municipios.





Desde temprano, Libia Dennise García estuvo en Abasolo, en donde fue recibida por decenas de militantes panistas, con quienes dialogó por algunas horas.

Tal es el caso de María Elena Vargas Negrete, quien desde temprano llegó al encuentro con Libia Denisse García Muñoz Ledo y escuchó atenta cada palabra de la precandidata, al tiempo que entonó porras y agitó su bandera blanquiazul. Ella, al igual que la militancia panista abasolense, dijo que confía en Libia.

También Puedes Leer: Local Será una contienda de altura al ser puras mujeres: Libia García

“Es muy cercana a la gente, es una mujer muy carismática y sensible, además es una madre trabajadora. Queremos que ella siga con el Sistema de Salud que tiene Guanajuato y sabemos que ella nos va a escuchar”, dijo la mujer.

Por su parte, Estela Rivera Camacho, abasolense que también simpatiza con la causa panista, quien escuchó en primera fila las palabras de Libia Dennise García.





La recibieron con porras los militantes panistas.





Olga Frías Elías, fue otra de las simpatizantes que arropó a Libia en su visita a Abasolo y dijo que como servidora pública tuvo buenos resultados, lo mismo que como legisladora, por lo cual acudió a brindarle su respaldo en la precamapaña que lleva, visitando a los militantes panistas.

Libia Dennise García Muñoz Ledo agradeció a las personas que acudieron a este encuentro e hizo un llamado al entusiasmo para pintar de esperanza a Guanajuato.





Decenas de personas acudieron al encuentro con panistas.





“Lo vamos a lograr juntos, porque en cada municipio me he encontrado hombres y mujeres que nos tienden la mano, que creen en este proyecto y que trabajan por mejorar su comunidad y por mejorar su colonia”, expresó.

Como una mujer cercana que escucha las causas de la gente, que conoce su estado y que va a darlo todo por las familias de Guanajuato, así se definió la precandidata panista, al refrendar su compromiso con las familias de Abasolo y de todo el estado.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Hace unos días mi papá se fue al cielo y yo recordaba que es lo que me quedaba de él en mi corazón, y si algo recuerdo es que siempre me dijo, desde que yo era niña, que si uno se comprometía, que si uno hablaba, uno tenía que darle valor a su palabra y hoy, me siento más orgullosa que nunca de poder estar en este camino guiada por mi ángel en el cielo y poder decirles a todas y todos ustedes que no les voy a fallar”.