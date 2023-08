Les está valiendo la campaña "Yo soy puntual": Concamin

El presidente de la Concamin Bajío , Ismael Plascencia Núñez, dijo que “les está valiendo madre” la campaña “Yo soy Puntual” que arrancó el sector empresarial en conjunto con el gobierno de Guanajuato y León apenas en noviembre pasado.

Esto luego del Foro Temático Empresarial que se llevó a cabo el martes en León, que comenzó media hora tarde y donde incluso, en unos de los puntos que abordaron fue la importancia que es respetar el tiempo de los demás.

Ante esto cuestionó cómo es que quienes hacen la propuesta no lo llevan a cabo y se retrasan esperando a una sola persona.

“¿Por qué empezamos tarde? Porque les vale madre, así de fácil, hay que estar jodiendo para que empiecen puntuales… Algunos hablamos de la alcaldesa, el gobernador y los entes públicos, pero no, somos todos, no nada más es con nuestras autoridades que son el ejemplo, tenemos que empezar por eso, le dices a alguien vamos a salirnos (de la reunión), zacatones, por qué no me salgo, si no empieza puntual vámonos a la chiflada”, dijo.

Ismael Plascencia señaló que al ver que no empezaba el evento estuvo a punto de salirse, pero decidió quedarse para hablarlo frente al público, pero por la dinámica del evento no le prestaron el micrófono.

Sin embargo dijo que los más de 300 asistentes seguramente tenían algo qué hacer después del foro y con ese retraso ya todos iban a llegar tarde a sus compromisos.

“Uno de los puntos dice, respetar el tiempo, pues que empiecen primero, ¿Cómo chiflaos tú puedes estar haciendo esto? Hablas de respetar el tiempo y ¿Dónde estás sí tú eres el que lo está proponiendo? ¿Por qué chiflaos no empezaste a tiempo? ¡Ah! Que hay un accidente aquí afuera, está bien, empecemos a tiempo, si alguien llega tarde por un accidente también se tendrá que respetar eso”, añadió.

La campaña “Yo Soy Puntual” comenzó en noviembre del año pasado a propuesta del sector empresarial para trabajar en la cultura del horario, no sólo en los eventos públicos que llegaban a retrasarse hasta más de una hora, sino en actividades diarias.