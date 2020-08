Leoneses opinan sobre petición de renuncia de Hugo López-Gatell

León, Gto.- Por la reciente petición de nueve de diez gobernadores de oposición que integran la Alianza Federalista, pidiendo la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, las reacciones no se hicieron esperar y en la ciudad de León, sus ciudadanos tienen opiniones divididas al respecto.

“Los Gobernadores de 40 millones de mexicanos y mexicanas, demandamos al Gobierno Federal la salida inmediata de Hugo López-Gatell", Se leía en uno de documento la Alianza Federalista de gobernadores.

En entrevista con varios ciudadanos de la ciudad, al cuestionarlos sobre la presente situación sobre el manejo de la crisis sanitaria del Covid-19, además sobre la petición para que López Gatell, deje el cargo, estas fueron algunas de las respuestas.

“Sí me gustaría que se fuera a lo que yo creo, López está poniendo cifras muy arriba, luego se contradice en sus opiniones que da, luego dice que el cubrebocas es importante usarlo, luego no, ese señor está cambiando mucho las cosas”. Juan Bustos.

“Está un poco desorganizado lo que hace, digo al menos las medidas de seguridad no en todos los lados están bien establecidas como en los comercios, o actividades al aire libre, falta un poco más de orden en sus acciones”. Ayareth

“Pues más en mi caso yo sigo lo que dice la Secretaría de Salud de Guanajuato, pero sí se me ha hecho bien lo que Hugo López está Gatell, está procurando cuidar a las personas, de nuestra parte también está hacerlo”. María Enedina.

“Finalmente lo que trata él es de dar buena información para los medios de comunicación den a conocer su trabajo y hay de qué hablar, pero también la gente no hace caso, no se puede así, de parte del gobierno, pues han hecho bien las cosas”. Indicó Misael.

“No es lo adecuado, a él no se le está dando el reconocimiento, pero el ciudadano tampoco tiene la cultura suficiente para escuchar o ver todo lo que está haciendo, no es si está bien o mal, lo que él dice no se ha hecho, pero tampoco depende de él, es más de la gente poner de su parte, me sorprende que aún con lo que está haciendo lo quieran despedir”. Emmanuel.