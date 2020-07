Leoneses ignoran las campañas contra Covid-19

León, Guanajuato.- San Miguel y León 1 son las colonias con mayor número de defunciones por Covid-19, la primera con seis y la segunda con cuatro. La Obregón se suma al top 5 de las colonias con mayor número de contagios con 88.

La mañana de este jueves se llevó a cabo un recorrido por parte de las autoridades de Salud municipal por el Parque Lineal ubicado en el bulevar Guanajuato esquina con calle Rodolfo Padilla de León I.

El objetivo fue la intervención de cambio de hábitos para el uso de cubrebocas y medidas de saneamiento ante el coronavirus.

La doctora Guadalupe Verduzco, coordinadora de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria de León, dijo que León I registra ya un incremento de 107 casos con cuatro muertes en la zona.

Sin embargo, colonias como San Miguel, de 97 casos incrementó a 127, es decir, un total de 30 nuevos contagios durante los últimos días con seis defunciones.

La doctora dijo que la gente sigue sin hacer caso y que incluso llega a ser frustrante, pues hay muchas personas que siguen sin creer en la enfermedad.

“Es un poco frustrante a ratos porque si ustedes han hecho recorridos han visto todavía a la población un poco renuente al uso de cubrebocas, pero es la tarea titánica que tenemos que hacer”, dijo.

Derivado del caso del enfermero que supuestamente fue sometido con violencia por policías la madrugada de este jueves en un hospital de la ciudad, comentó que el personal médico no ha recibido más agresiones, aunque de plano la ciudadanía los ignora.

Como agresión no, como no te hago caso, así, así que nos hacen a un ladito, pero así groserías no, nos ignoran, nos hacen a un lado, pero no, nos han agredido