Estrés en aspirantes a ingresar a prepas de UG por examen en línea

Además del estrés que se genera por presentar un examen de admisión, los aspirantes a las prepas de la Universidad de Guanajuato sufren por no estar familiarizados con las plataformas por las cuales aplicarán y por si fuera poco, ruegan que no les falle el internet o se vaya la luz

Para el caso de los dos planteles en León, el examen se realizará este viernes ; por la mañana quienes desean ingresar al de Centro Histórico y por la tarde, para los de la conocida como Prepa Oficial.

Horas para instalar softwares… solo para entrenar

“Primero, hacer un examen de admisión ya es complicado; segundo, que sea virtual… provoca mucho estrés, sobre todo porque el cierre de ciclo escolar en secundaria fue solamente a través de una plataforma y mi hija no está muy familiarizada con otras plataformas”, comenta la señora Erika, quien platica toda la aventura que han vivido como familia.

“Lo que angustia demasiado es todo el proceso de protocolo que hicieron para poder instalar todos los softwares para la aplicación del examen de demo. Era un PDF de siete u ocho páginas, con todas las ligas y toda la información”.

Narra que en su casa tardaron tres horas para la instalación y en corroborar las claves claves. Pero al final, su hija no pudo ingresar al examen Demo, una especie de entrenamiento para lo que en realidad hará este viernes.

“La videollamada y el examen Demo estaban programados para las 9, pero mi hija solo pudo realizar la videollamada… estuvimos intentando y solo hasta las 10 lo logramos… supimos que a muchos jóvenes les pasó lo mismo”, indica la señora Erika.

Agrega que la Universidad de Guanajuato proporcionó una dirección electrónica para reportar problemas, sin embargo, afirma no recibió respuesta.

Y todo cambió

Cuando finalmente los aspirantes pudieron ingresar al examen Demo y encontraron un respiro al saber cómo sería el proceso, todo cambió. La Universidad les notificó que se utilizarán otras plataformas y sería en otras fechas.

“Nos llega la información que todos esos softwares que instalamos ya no van a servir para el examen real; se supone que iba a ser en esas plataformas, incluso en el instructivo dicen que ninguna otra plataforma, ni Firefox, ni con Chrome van a poder acceder y ahora pues que sí, sólo será por Firefox o Chrome”.

Y además “asignaron nuevas fechas. En uno de los correos que yo envié sugerí que si las plataformas no eran suficientes para tal cantidad de usuarios, que seccionaran… no sé si leyeron mi correo o se dieron cuenta, el hecho es que finalmente fraccionaron y harán el examen por planteles”, señala la señora.

Calma por si falla la señal o se va la luz

Cuando en marzo, Erika compró la ficha, “todavía creíamos que la pandemia no duraría mucho tiempo y creímos que el examen sería presencial. En ningún documento había alguna cláusula al respecto, pero ahora en el instructivo sí establece la Universidad que si se va la luz o si se cae el internet, recomienda que guardes la calma…(se escucha un largo suspiro) que tus respuestas se van a quedar guardadas hasta dónde te quedaste y que si en 15 minutos no se restablece, mandes un correo, pero que tu tiempo va a seguir”.

Para presentar el examen, los aspirantes cuentan con tres horas, pero sin importar si tuvieron problemas de conexión al final o al principio y si no es posible reconectarse antes de esos 15 minutos, nada los podrá salvar. “No dan margen a nada”, lamenta Erika.

Petición de honestidad

Con los nervios a flor de piel, con la angustia y el miedo de que llueva y se corte el suministro eléctrico -algo muy común en León-, que el internet de cualquiera de las proveedoras esté intermitente -igualmente común- o que la computadora no tenga la capacidad para soportar las plataformas que indica la Universidad, surgen los malos pensamientos.

“Yo me quedé pensando en que recomiendan que guardes la calma y te incorpores nuevamente… pensando en una situación ventajosa ¿qué tal que a alguien le apagan el switch intencionalmente? y aproveche esos 15 minutos para googlear respuestas y regrese a su examen… prende su luz, su cámara y continúa… no se me hace equitativo, yo sé que hay mucha gente honesta, pero esta forma se presta para eso y más”, advierte Erika.

“Como mamá me brincan muchas cosas, ¿qué garantía hubo? Pues ninguna; mi hija ni siquiera pudo contestar el examen Demo, sino hasta dos días después, pero sin videollamada… fue algo como ´hazlo como puedas´”.

El proceso

Finalmente, con entrenamiento o no, los aspirantes a ingresar a la Escuela de Nivel Medio Superior León o Escuela de Nivel Medio superior Centro Histórico, deberán conectarse este viernes a una computadora para presentar el examen.

El proceso es: El aspirante recibirá una videollamada por la plataforma Cisco Webex, esa será su monitor. Deberá tener abiertas ésta y la del examen a la que entrarán por Firefox o Chrome.

De acuerdo con la metodología informada a través de redes sociales de la Universidad de Guanajuato, tendrán que conectarse a la videollamada 30 minutos antes del examen; una vez ingresado, encenderá la cámara, silenciará el micrófono y esperará la indicación del profesor para iniciar. El link del examen estará disponible 30 minutos antes del horario asignado, precisa la UG.

El miedo de Erika vuelve a surgir, “tienen que estar las dos plataformas abiertas, pero podría ser complicado… no quiero ni pensar si alguien puede conectarse a la videollamada pero no puede entrar al examen, o al revés”.

La Universidad no restringió el lugar desde donde se conecten los aspirantes; puede ser casa, oficina o ciber. La sugerencia que dio es que ningún otro dispositivo esté conectado mientras se realiza el examen.

Reflexión de padres

Con todo y angustia, Erika no se olvida de la emoción que como mamá causa ver a un hijo presentar un examen de admisión. “No queda de otra más que seguirlos apoyando, con la esperanza de que entren en una escuela oficial”.

“Sabemos que está complicado; si un examen presencial para una escuela oficial no es fácil, ahora de esta manera, menos. Sinceramente la veo más complicado; pareciera que fuera más fácil pero con tanto protocolo y con tanto cambio de un momento a otro, les genera mucha incertidumbre”, agrega.

“Yo veo el estrés, la ansiedad en mi hija ansiedad.. me dice ´ya quiero que pase esto´, pero aquí estamos y si la Universidad lo está manejando de esa manera y nosotros ya invertimos, pues a seguir el proceso como ellos indiquen”, finalizó.