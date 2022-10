Leoneses acuden a Dr. Vagón por excelente servicio y gratuito

Reynalda es vecina de la colonia Los Pinos, la mañana de este lunes acudió a realizarse una mastografía y regresará para realizarse el examen de la vista debido a que son gratuitos, de excelencia y ahorran tiempo para ser atendidos.

“Ya vine el año pasado, los servicios son excelentes, especializados y gratis en otras clínicas son muy tardados y costosos o se tiene que sacar cita pero las dan después de un mes”, mencionó Reynalda durante el corte de listón del Tren de la salud.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Con el objetivo de acercar servicios médicos a los sectores más vulnerables y fortalecer al Sistema de Salud en el estado arribó a la ciudad “Dr. Vagón, el Tren de la salud” el cual ofrecerá 500 atenciones médicas gratuitas del 14 al 21 de octubre de 6:00 a 18:00 horas, para cerrar con broche de oro se proyectará una película y regalan palomitas.

El Secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez informó que en esta Ruta 83 recorrerá los municipios de León, Irapuato, Salamanca y Celaya, llevando servicios de salud para beneficiar a 10 mil de dichas regiones.

“Para nosotros Dr. Vagón es un referente aporta un gran valor que aporta para la salud de la población. Es un modelo que debemos de tomar como ejemplo de lo que es la atención primaria”

Explicó que que un referente ya que atiende a toda persona que tenga o no derechohabiencia, destacó que para cerrar el ciclo hay comunicación con médicos del Tren de la salud ya que al identificar a una persona con un problema que no se pueda resolver en el tren de la salud se puede canalizar con las autoridades de salud aunque no tengan derechohabiencia.

Local Suman 13 casos de viruela símica en Guanajuato; todos son importados

Por su parte, Thelma Hernández Bustamante, gerente Administrativa de Dr. Vagón, mencionó que van a regresar el próximo año para que la población no se quede sin cubrir la necesidad de servicios médicos.

Destacó que hay ofrecen los servicios de medicina general, medicina interna, pediatría, somatometría, ginecología, oftalmología, geriatría, dermatología, odontología, optometría, audiometría, nutrición, clínica integral del paciente diabético, salud integral para la mujer, quiropráctica y rehabilitación física, psicología y planeación familiar.

“Doctor Vagón es una iniciativa de la Fundación Grupo México en la que se busca también hacer conciencia de responsabilidad social que tienen programas con Cuidado con el tren, Convivencia urbano-ferroviaria, en donde se enseña la gente que vive cerca de las vías de tren a que no crucen de manera irresponsable y ayuda a salvar vidas”, destacó la doctora.

Thelma Hernández, explicó que las fichas para ser atendidos se dan a las seis de la mañana que es la hora en que los doctores ya inician a brindar consulta, por lo que se pide a los pacientes acudir con tiempo para alcanzar lugar.

Una vez que le den su receta tendrán que acudir a otro vagón para surtir su medicamento que también es completamente gratis.