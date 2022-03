León tendrá un Viacrucis infantil

Un grupo de 90 niñas y niños, dieron inicio a los ensayos del primer viacrucis infantil que se presentará de manera virtual a través de las redes sociales por parte del grupo de teatro 5 llagas de la parroquia de San Francisco del Coecillo.

Jorge Guerrero, quien es coordinador del grupo de teatro infantil 5 llagas de San Francisco, el cual se encuentra en el Barrio del Coecillo, platicó para el Sol de León que ya se encuentra todo listo para la presentación virtual del segundo viacrucis infantil donde cerca de 35 niños que pertenecen al grupo se encuentran “afinando detalles”, mientras que 60 niños que no forman parte de este grupo también se presentarán.

Local León podrá vivir la pasión y muerte de Jesús en el Coecillo

“Tenemos dos años que lo estamos realizando, empezamos hace tres pero cuando empezó la pandemia se nos cayó todo. Hace un año lo transmitimos también por las páginas de YouTube y Facebook y éste lo pensábamos hacer presencial pero las autoridades no nos han dado todavía el semáforo verde para poder trabajar y lo vamos a hacer virtual”, mencionó Jorge Guerrero.

Por su parte, los niños que representan los principales papeles como: La Virgen María, Jesús, Verónica, el Ángel, Judas, Claudia, Cayo, Claudia Prócula, entre otros, se manifestaron emocionados de revivir la pasión de Cristo, por lo que no dudaron en tomar sus respectivos papeles y aprenderse los guiones de una manera muy rápida.

Dulce con solo 12 años es una de las integrantes y que representa el papel de Claudia, comentó, “es mi primera de participar en el Viacrucis y le estoy echando ganas, me aprendí mi papel rápido, si invitaría a los niños a participar, porque es una experiencia muy bonita”

Jorge Guerrero mencionó que es muy difícil tocar temas religiosos con los más pequeños del hogar, ya que en muchas ocasiones se enfrentan con padres que no inculcan los temas religiosos en la familia y desconocen las actividades que la iglesia realiza, como es el caso de los grupos de apostolado, como lo es el de teatro infantil.

“Me llamó mucho la atención hacer un viacrucis infantil por qué esto no se hace en León, yo no he sabido de viacrucis vivientes que se han hecho de niños, le están echando muchas ganas, está saliendo esto muy bien, ahorita estamos ensayando al 100 por ciento, de lunes a viernes a las 8 de la noche y todavía le meto ensayo de danza hawaiana y tahitiano, trabajamos mucho”, mencionó Jorge.

Debido a que el viacrucis viviente con el paso de los años se ha visto como algo monótono, Jorge decidió crear este grupo infantil y así ser un ejemplo a seguir, para que otros templos puedan replicarlo e involucrar a los niños.