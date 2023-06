La SEG pide transparencia a maestros ante presuntos abusos escolares

León, Gto.- El secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Meza, recomendó a los maestros ser transparentes e informar inmediatamente cualquier situación ante un presunto abuso ya sea por parte de maestros hacia alumnos o viceversa para iniciar con la investigación competente.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Lo anterior luego de una denuncia de presunto abuso sexual en Jardín de Niños en Cerrito de Jerez y del total hermetismo por parte de la directora pues padres de familia aseguran que la directiva del Jardín de Niños “Vidal Alcocer” les oculta información y temen por la integridad de las y los niños.

Jorge Enrique Hernández Meza, secretario de Educación de Guanajuato. Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

“Nosotros tomamos decisiones inmediatas respecto a que el presunto agresor no sigue en contacto con la gente que lo está denunciando, sea alumno o compañeros de trabajo, es la primera determinación en el día uno, nosotros avisamos a Fiscalía, cuando son casos de gravedad”, comentó.

Te recomendamos leer: Se manifiestan alumnos CETIS 21; piden expulsión de profesor

“La determinación de la SEG es de tolerancia cero. Eventualmente pasa que hay maestros que tratan de contener la situación para resolverla porque es un hecho grave, no ha pasado, pero saben que tienen que responder por eso, la recomendación es que transparente la situación para poder entrar nosotros con la Fiscalía y la investigación, las cosas no son tan sencillas son hechos graves”, añadió.

Fue el pasado 2 de junio que un grupo de madres de familia acudieron a buscar a la directora Claudia Gabriela debido a que se presumía que un maestro de música presuntamente había abusado de un menor de segundo año.

Local SEG canaliza a Fiscalía denuncia de presunto abuso sexual en Jardín de Niños de León

Ante dicha acusación, el titular de la Secretaría de Educación informó que sí está el antecedente y se está investigando por parte de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

“Está en proceso de investigación, si esa persona hizo algo, no quedará impune el hecho está en proceso de la Fiscalía, nosotros no vamos a solapar ningún tipo de casos de nuestras niñas y niños”, indicó.

Continúa investigación de maestro que muere por balonazo de alumno

Por otro lado, Hernández Meza dio a conocer que la fiscalía General del Estado de Guanajuato continúa con la investigación para esclarecer la muerte Ricardo Alberto Cervantes Zamorano de 31 años quien presuntamente era hostigado por un alumno y perdió la vida el 4 de mayo al ser golpeado con un balón en la cabeza.

El titular de la SEG dijo que no hay antecedentes del presunto hostigamiento que el alumno ejercía sobre el profesor.

“El estatus lo dará la Fiscalía porque es una investigación que se está llevando, yo les he comentado que nosotros dentro del entorno escolar hacemos las revisiones propias. La realidad es que no es ordinario que alguien muera de un balonazo, nosotros no podríamos abonar más a la investigación que tiene ya la Fiscalía en camino y esperemos que pronto seamos ya informados de que terminó este caso”, manifestó.

Jorge Hernández concluyó diciendo que el protocolo obliga a que la Secretaría de Educación desde el día uno informe a la FGE cualquier hecho donde haya presuntamente un delito para que esta inicie con las investigaciones y entrevista a quien quiera entrevistas.