Lamenta Malú Mícher que no apoyaran a Bárbara Botello

León, Gto.- La senadora por Morena de Guanajuato, Malú Mícher, lamentó que quien haya invitado a Bárbara Botello Santibáñez a las filas de su partido la haya dejado sola en la contienda interna que se llevó a cabo esta semana para elegir a los aspirantes a coordinador los Trabajos de la 4T en el estado.

Esto luego de que entre los cuatro perfiles no haya salido el nombre de la ex alcaldesa de León, “lamento que quien la haya invitado, no la apoyó”, dijo.

“Bárbara sabía que tenía que someterse a votación, primero la invitan y luego la dejan sola y luego la pasean y luego ya la vuelven a abandonar, muy mal, muy mal, es una falta de respeto, también Bárbara tenía que haber sabido cómo estaban las cosas, cuando te invitan a una fiesta te fijas quién va a ir, dónde va a ser y ella tenía que haber tomado sus medidas y precauciones, fueron muy pocos los votos que obtuvo, pero así es esto, se gana y se pierde”, aseguró.

Ante esto comentó que el Comité Nacional elegirá a dos personas más que ellos consideren, para incluirlos a la lista de los aspirantes para coordinar al partido en Guanajuato.

Dijo que Botello tiene derecho a aspirar por cualquier otro puesto de elección popular como la Presidencia Municipal de León como cualquier otro actor político.

La morenista añadió que además del adoctrinamiento al interior de Morena en el estado que denunció Jorge Marcelino Trejo, también hay mucho dinero de por medio.

“No solamente hay adoctrinamiento, hay mucho dinero de por medio y eso no es correcto, lo que pasó en la elección del Consejo Estatal fue muy lamentable y parece ser que no hemos aprendido, no hemos aprendido que se reparte mucho dinero y eso no está bien, esas prácticas, dimos la vida en contra de ellas y ahora aquí tenemos a los viejos militantes de otros partidos que así o hacían allá y se vinieron a hacerlo acá, aquí no es correcto que se haga esto”, agregó.