Lactancia, un reto para las madres trabajadoras

IRAPUATO, Gto. (OEM Informex).- La lactancia materna debe ser el primer y único alimento de todo ser humano durante los primeros seis meses de vida, sin embargo aún en la actualidad, algo tan natural como la alimentación de un neonato sigue siendo en algunos entornos motivo de discriminación o dificultades a las que las madres deben hacer frente.

Madres se han visto expuestas a tener que ocultarse con sus bebés en baños públicos o simplemente esperar a llegar a casa para poder extraer la leche de sus senos por la falta de espacios dignos, de respeto y de empatía.

En centros laborales debe haber espacios adecuados para la lactancia.

Por esta situación la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato lleva más de dos años trabajando en fomentar la existencia de estas salas de lactancia en distintos sitios, pero principalmente en centros laborales.

Y es que expertos aseguran que la principal causa del abandono de la etapa de lactancia se debe al retorno al trabajo de las madres, que a falta de espacios dignos o de tiempo para extraer su leche lo dejan de lado apenas se acaba su incapacidad por maternidad.

La nutrióloga Elizabeth Soto Ortiz, jefa del área clínica del Banco de Leche Humana del Estado de Guanajuato, explicó que en sí misma la lactancia puede parecer algo fácil, sin embargo es un reto, este se vuelve más complicado cuando se habla de una mujer que trabaja, desde el Sistema de Salud del Estado de Guanajuato han procurado todo para capacitar e informar a madres y futuras madres para que puedan hacer sus propios bancos de leche materna, desde los hábitos de vida saludables que deben mantener para conservar la mejor calidad de leche para sus bebés, hasta higiene, técnicas de extracción manual, almacenamiento y traslado de la leche, sin embargo para esto es necesario más que un ‘adiestramiento’ sino que es una cuestión a la que abona toda la sociedad, los profesionales buscan brindar opciones a todas las madres para tener la mejor alternativa de almacenar la leche humana y sobre todo aminorar los costos del proceso, que en muchos casos es la primer barrera para continuar con esta etapa tan necesaria.

“¿A TI TE GUSTARÍA COMER EN UN BAÑO?”

De este tema surge la pregunta, ¿A ti te gustaría comer en un baño?, qué es lo que algunas madres lactantes mencionan cada vez que se han visto discriminadas al alimentar a sus bebés.

Guanajuato cuenta con 30 lactarios y el banco de leche humana, todo con las instalaciones apropiadas para que las madres donadoras puedan obtener la leche en las mejores condiciones y principalmente que lo puedan hacer con toda comodidad, y esto es lo que la SSEG busca se replique en centros laborales.

La leche donada lleva procesos de clasificación y llega a unidades de cuidado intensivo y hospitales del estado.

“Cada centro laboral que tiene trabajadoras que regresan de su incapacidad por maternidad deben tener un espacio digno, y ya pueden contar con el aval de la SSEG, existen algunos lineamientos muy importantes para brindar lo necesario a todas aquéllas madres lactantes, vemos aunque hay algunos centros que cuentan con espacios, pero no tienen donde almacenar la leche, o no cuentan con tarjas para lavarse”, comentó.

Los lineamientos básicos con los que deben contar los espacios para madres lactantes es que cuenten con una tarja para lavarse las manos, que cuentan con refrigerador para almacenar, sillas individuales, que sea un espacio digno y limpio, además que cuente con apoyos visuales para que las madres puedan guiarse con técnicas de extracción, almacenamiento y traslado, además se debe brindar y respetar el tiempo para esta actividad.

La profesional de la salud aclaró que este punto del respeto al tiempo para la lactancia es de vital importancia para que se pueda mantener una producción adecuada.

“Si consideramos que la mamá se prepara y ya tiene ensayada la técnica, en el trabajo tendría que tener sus espacios, al menos dos de media hora en un turno de ocho horas, pero sabemos que hay industrias con jornadas más largas.

“Pero por ejemplo si en promedio la extracción la haces cada tres horas, debes hacerlo así para mantener la producción, si no disminuye y ya no va a ser suficiente, para esto también influye el tener un entorno laboral favorable, algunos no son muy empáticos en respetar el tiempo de extracción, no saben cómo se siente traer el pecho lleno de leche y esto es un reto”.

Por medio de la Semana de la Lactancia Materna el Sistema de Salud estatal busca brindar lo necesario para que las madres puedan tener siempre espacios adecuados para la lactancia, así como el respeto de la misma.

¿QUÉ DEBO HACER PARA ALMACENAR LECHE PARA MI BEBÉ?

El conocimiento de las distintas técnicas de extracción de leche es de vital importancia para asegurar la principal fuente de alimento de los neonatos y bebés de hasta dos años de edad, pero estas son comúnmente poco conocidas por las nuevas madres señaló Elizabeth Soto Ortiz, para esto el sistema de salud del estado cuenta también con personal en los distintos centros de atención que puede orientar a las madres y enseñarlas a tener una mejor etapa de lactancia.

Primero, las mujeres desde que se encuentran en el embarazo, deben informarse sobre estos procesos, para conseguir algunos insumos para facilitar el almacenamiento para lo cual la especialista señaló, pueden ser útiles los frascos de vidrio con tapa de plástico, una opción al alcance para cualquier familia podrían ser algunos frascos de grado alimenticio como los de café, mayonesa o mostaza, esto debido a que las bolsas para almacenar la leche materna generan un gasto extra importante que para algunas familias es insostenible.

“Las bolsas son de un solo uso, generan contaminación y existen muchas en el mercado que no cumplen con los estándares de calidad”.

En el banco de leche del Estado de Guanajuato se reciben 80 mil mililitros cada mes.

Se estima que en promedio cada bolsa llega a costar alrededor de 10 pesos, una madre deberá tener al menos de dos a tres por día durante todo el tiempo que esté lactando, el tener frascos en casa aptos para almacenamiento abarata este costo.

Por otra parte los extractores tanto mecánicos como eléctricos podrían costar desde los 400 hasta los ocho mil pesos, el dominar la técnica de extracción manual, también elimina este costo.

En el caso del almacenamiento, éste puede realizarse en una hielera pequeña con bolsas refrigerantes, estas últimas también pueden hacerse con bolsas herméticas llenas de agua purificada, las mismas se colocarán en cada pared de la hielera y una más sobre los recipientes para poder transportar la leche desde los centros laborales o espacios de lactancia hasta la vivienda.

“Se ahorran pediatras, la lactancia es un factor para que los bebés sean más sanos, deberían apoyar eso, es un tema de toda la sociedad”.

BANCO DE LECHE SUPERA METAS EN CUATRO AÑOS DE EXISTENCIA

El Banco de Leche Materna tenía como meta llegar a los 100 mil litros de leche donada en sus primeros siete años de existencia, a sus cuatro años ha superado sus expectativas y es que de acuerdo con la jefa del área clínica del Banco de Leche Humana del Estado de Guanajuato, cada mes reciben alrededor de 80 mil mililitros, han mantenido buena respuesta en los grupos de lactancia y con lo que reciben cada mes pueden alimentar alrededor de 80 a 100 bebés dependiendo de las necesidades de los hospitales del estado.

Y es que la leche que se recibe en donación es principalmente brindada a los bebés que se encuentran en estado crítico, terapia intensiva o son prematuros, esta les sirve tal cual si fuera un medicamento y les ayuda a salir adelante.

Pero para seleccionar y clasificar la leche adecuada para cada bebé esta tiene que pasar por todo un proceso antes.

“Recibimos donaciones de todo el Estado, toda esa leche se concentra en el banco y entra a pasteurización, antes se verifica la condición de calidad que esté sin suciedad, y tengan el color y olor adecuados.

“Una vez que pasa el proceso se determina la acidez de la leche y en esta leche vemos la medición del ácido láctico para clasificarla, también se determina contenido energético, cuando vemos que cumple con los criterios de calidad, entra a esta pasteurización, por último se hacen pruebas de microbiología para que no tenga patógenos que afecten, se libera y se distribuye en 10 unidades neonatales del estado”.

Para esto las mujeres pueden contactar vía redes sociales con el banco de leche materna el cual aparece en facebook como “Banco de Leche Humana. Estado de Guanajuato”.

Los neonatólogos y pediatras determinan qué tipo de leche debe recibir cada bebé, en el banco de leche se encuentran clasificadas hasta por 18 tipos diferentes.

“La leche se clasifica por varias características, por ejemplo si es calostro, transición o madura o hipercalórica, hipocalóricas o normocalóricas”.

Todo con instalaciones y procesos adecuados para que llegue a los hospitales la leche de mejor calidad para cada bebé.

En dependencias del Gobierno del Estado existen 54 salas de lactancia, respecto a esto Daniel Alberto Díaz Martínez, secretario de Salud, dio a conocer que se ha triplicado la inversión para promover la lactancia materna para traer beneficios como reducción de la mortalidad materna.

“En Guanajuato promovemos, protegemos y apoyamos a la lactancia materna, por medio de la acreditación de los hospitales como amigos del niño y de la niña por parte de OMS/UNICEF”, comentó.