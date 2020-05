¡Feliz Día del Maestro! La vocación se impone

León, Guanajuato.- La creatividad y la vocación de enseñar es lo que ha motivado a algunas maestras a continuar con su labor durante la cuarentena que se vive en la actualidad por el Covid-19.

Tal es el caso de la maestra Norma Velázquez, quien tiene 12 años dando clases y en este último ciclo le tocó dar a tercero de preescolar, pero en la comunidad de Santa Ana del Conde.

Sin embargo, la contingencia sanitaria y el estado de gestación en el que se encuentra, pues tiene 6 meses de embarazo, no le han impedido dar clases, ya que formaron un grupo de Facebook de la escuela el cual usan como plataforma para seguir estudiando.

“Todos los días entramos para resolver dudas, nos mandan evidencias de los trabajos de lo que hacen los niños y de esta manera verificamos que estén trabajando lo que enviamos”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Es mínimo el desempleo gracias al esfuerzo de empresarios y del gobierno estatal

Y las que no tienen algún dispositivo o internet, se apoyan de las demás mamás para tener las actividades y de una de las mamis que tiene una tienda cerca del kínder, a ella le mandamos las actividades de todos los grupos y las mamis pasan con ella para que se las pasen y puedan trabajar con los niños en su casa

ORIGEN DE LA CELEBRACIÓN

El Día del Maestro en México se celebra el 15 de mayo desde 1918 por instrucción del entonces presidente Venustiano Carranza, quien un año antes firmó un decreto para oficializar la festividad.

De acuerdo con dicho decreto, los educadores mexicanos debían tener su propio día como una forma de agradecimiento por su labor en las aulas.

En la actualidad, de acuerdo a la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), existen 79 mil 754 maestras y maestros, de los cuales, 47 mil 230 son mujeres y 33 mil 680 varones.

De estos, 566 se dedican a la educación especial, 49 mil 286, que es el ramo más grande, pertenecen a la educación básica, de los cuales 9 mil 371 son de preescolar, 24 mil 654 de primaria y 14 mil 261 de secundaria.

SIN INGRESOS Y EXTRAÑANDO A SUS PEQUEÑOS

Reyna Velázquez es otra maestra que también la ha padecido con la cuarentena, pues ella tiene su propia guardería que se ha visto vulnerada económicamente, pues mientras no lleven a los menores al centro educativo no hay ingreso.

“Me afectó por completo porque mi guardería es autosustentable, entonces, pues no he podido abrir y el ingreso que acostumbraba tener pues no se percibe y como mamá soltera tuve que buscar otra opción para tener ingreso económico. Además de que ya extraño a mis pequeñines, me siento extraña sin ellos”; platicó.

El kínder mejor ubicado sobre el bulevar Téllez Cruces en San José de Consuelo II, desde el inicio de la contingencia tuvo que cerrar sus puertas.





FELICITACIONES EN REDES

Por su parte, alumnas de la escuela primaria Yermo y Parres “El Calvario”, mandan mensajes a sus maestras y maestros, a quienes aseguran ya extrañan mucho y esperan volver a las aulas de clases pronto para continuar con su aprendizaje de manera normal.

DATO:

El arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, oficiará una misa este viernes a las 11:00 para los maestros, la cual se podrá seguir a través de las redes sociales de la arquidiócesis o del Semanario Gaudium ¡Muchas felicidades!