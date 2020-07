Aprueba multas de más de 8 mil pesos o 36 horas de arresto por no usar cubrebocas

Durante la Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento celebrada la tarde de este viernes, fue aprobado decretar como uso de forma obligatoria el uso de cubrebocas en espacios públicos del municipio de León.

Los acuerdos votados a favor son: Instruir a la dirección general de comunicación social de León para implementar y ejecutar un intenso programa de comunicación y difusión para invitar a la gente a usar el cubrebocas y uso de medidas sanitarias.

“Se faculta al personal que realiza acciones de supervisión, vigilancia o inspección para que en el ámbito de su competencia y ante la presencia de una persona que no use cubrebocas o no cumpla con medidas de etiqueta respiratoria y de higiene personal o sana distancia, ejecute indistintamente desocupación o desalojo total o parcial de espacios o establecimientos”.

Los servidores deberán acercarse con las personas para el cumplimento de las medidas sanitarias. Ya sea en espacios públicos abiertos o cerrados, el primer nivel de contacto consistirá en la aproximación de la autoridad con la persona que no esté cumpliendo las medidas, teniendo el agente o servidor público y realizar el exhorto correspondiente.

Arrestos

De acuerdo a lo precisado en la Sesión, en caso de no cumplir con lo establecido, como última opción en caso de la negativa será necesario aplicar las sanciones descritas en el reglamento de Policía y Vialidad para el municipio de León.

Se precisó que serán 36 horas de arresto o una multa por hasta 8 mil 688 pesos.

Las dependencias verificarán transporte público urbano y equipamiento; mercados públicos, tianguis, centrales de abasto y espacios públicos o cerrados.

Equipos de varias dependencias

De acuerdo a lo dicho por el alcalde municipal para este gran retro necesitará utilizar las estructuras y recursos humanos de la presidencia para tener la cobertura que se exige derivado de la pandemia.

“Es vertebrar esta articulación de equipos con experiencia en campo para poder contribuir y fortalecer los equipos que ya se encuentran presentes” Indicó.

Por la implementación de esta acción, la Regidora Leticia Villegas Nava reflexionó en volver a creer que la ciudadanía se concientizará y pidió acciones más fuertes, inmediatamente. Afirmó que hay que ser “contundentes, amables pero firmes”.

“Tenemos 3 meses y medio con todo este tipo de situación, entonces ya es tiempo de que todos entendamos que esto no es un juego, la enfermedad ni la muerte respetan edades, ni clases sociales, ni religiones, ni nada”.