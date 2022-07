La SSG sin datos de cuando llegan más vacunas para menores guanajuatenses

León Gto.- El Gobierno del Estado aún no cuenta con información sobre la cantidad de dosis que serán enviadas a Guanajuato y a León, tras la llegada del tercer embarque de vacunas que llegó al país el pasado miércoles 13, mismo que contenía un millón 002 mil biológicos.

Daniel Díaz Martínez, Secretario de Salud de Guanajuato declaró que se encuentra en constante comunicación con la Federación, ya que diariamente solicita información de la llegada de más vacunas para el estado, para iniciar con las estrategias de vacunación.

“La federación las distribuye y conforme van llegando nosotros les avisamos, nosotros las aplicamos prácticamente, pero si dependemos de que la federación cuantas y cuando llegarían, que en este momento no tenemos mayor información”, aseguró el Secretario de Salud.

“Estas vacunas que llegaron para niños resultaron insuficientes, porque son 760 mil niños los que tenemos que vacunar en el rango de edad de 5 a 11 años y solamente han llegado 254 mil, fueron muy buenas porque fueron del primer embarque que recibió el país de 800 mil, 254 mil se vinieron a Guanajuato, por lo cual agradezco mucho pero todavía nos faltan, entonces esa ha sido la metodología, las vacunas van llegando poco a poco al país”, comentó.

Foto: Cortesía | Salud México

Además mencionó que la secretaría no soltará el proceso de vacunación para las niñas y niños de 5 a 11 años de edad, ya que asegura que fue notable cuando compartieron con otras dependencias la aplicación de los biológicos.

“Todo mundo ha puesto su mejor empeño, además de que la expectativa de los padres de familia es que van a querer aplicarse la vacuna, aunque menciona la Federación que solo llegará el 50% de las vacunas para niños, me parece que no es tan adecuado, en función de que si tu tienes dos hijos de entre 5 y 11 años, no puedes decidir vacunar solamente a uno y otro no, entonces ¿Cómo le dices a un padre de familia que no hay vacunas?, vamos a aplicar hasta agotar existencias, pero en función de que puedan llegar la totalidad de las vacunas para estos 760 mil pequeñitos de este rango de edad”, indicó Daniel Díaz.

Aseguró que corregirán cada vez más la logística, esto para que las jornadas de vacunación sean mucho más ágiles.

Recordemos que la primera embarcación de biológicos para la Estrategia Nacional de vacunación a las niñas y niños de cinco a 11 años que llegó a México contenía 800 mil vacunas, de las cuales 254 mil llegaron a Guanajuato; en la segunda embarcación llegaron al país más de un millón de dosis y el estado recibió 54 mil dosis.