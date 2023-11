Activistas repudian asesinato de Adolfo Enríquez Vanderkam

León, Gto.- El Comité Leonés de Solidaridad con Palestina condenan y repudian el asesinato de Adolfo Enríquez Vanderkam quien se dedicaba a difundir en redes sociales actos de delincuencia en la ciudad.

Policiaca Asesinan al activista Adolfo Enriquez Vanderkam en zona centro de León

El homicidio del activista se suscitó durante la noche del martes 21 de noviembre en la colonia San Juan de Dios, a unos cuantos pasos del Arco Triunfal de la Calzada de Los Héroes, emblema representativo de la ciudad de León.

Roberto Díaz, informó que los activistas del Comité Leonés de Solidaridad con Palestina van a alzar la voz ante hechos lamentables como el crimen de Vanderkam y todas las personas, activistas y periodistas que han perdido la vida tras ataques armados.

Señaló que no se han acercado a las autoridades para pedir protección pues no han recibido amenazas, sin embargo, están a favor de la paz del país y del mundo.

“Desde el comité condenamos y repudiamos el asesinato de Adolfo Enríquez Vanderkam, pero no podemos guardar silencio ni mantenernos con los brazos cruzados, cada uno desde su trinchera, el comité esta a favor de la paz del país y del mundo”, comentó.

“No tenemos miedo, no nos hemos acercado a las autoridades para pedir protección, no hemos recibido algún tipo de amenaza, pero esto no será impedimento para levantar la voz”, explicó.

Por su parte, Encarnación Montiel dijo que la obligación de las autoridades es dar seguridad a todos los ciudadanos sin justificaciones, pues, Enríquez Vanderkam denunciaba actos ilícitos y aunque se ha especulado que por tal motivo fue el móvil del crimen, insistió que la confianza es lo primero.

“La situación es preocupante porque no había pasado un hecho de esa naturaleza, dicen que fue porque había atacado al crimen organizado, de alguna manera no es una justificación por parte de las autoridades de su ineficiencia para darnos seguridad a todos los ciudadanos. Los activistas somos también ciudadanos comunes y la obligación de las autoridades es darnos seguridad a todos”, dijo Encarnación.

Para concluir, Francisco Zamora Orta aseguró que es dolorosa la situación y que ha manchado a la ciudad, pues, una vida basta para hacer reflexionar a las autoridades, pues, el crimen organizado está silenciando a periodistas y activistas.

Policiaca Adolfo Enríquez Vanderkam, el activista que se ganó la confianza de la ciudadanía

“Esta colonia Obrera tiene muchos personas, hombres y mujeres que lucharon por la paz, la justicia, la solidaridad, por eso estoy aquí, me duele lo que pasa, si es necesario ofrendar con mi vida esta amenaza que es eminente para que haga reflexionar a las autoridades municipales, estatales y federales que el crimen organizado de alguna manera está silenciando a periodistas y activistas. Queremos que este tiempo oscuro y horrible pase”, concluyó.