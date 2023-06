SEG canaliza a Fiscalía denuncia de presunto abuso sexual en Jardín de Niños de León

León, Gto.- Un grupo de madres de familia del Jardín de Niños “Vidal Alcocer” ubicado en la colonia Cerrito de Jerez, han dejado de mandar a sus pequeños a la escuela ya que temen por su integridad, derivado de una denuncia por un supuesto abuso sexual de un niño. El imputado fue el maestro de música.

La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) informó que se dio parte de manera formal ante la Fiscalía del Estado para que iniciará el proceso de investigación.

“Por estos hechos, desde que se presentó la denuncia, la Delegación de Educación en León, actuó apegado a protocolo y se aplicaron las medidas precautorias, iniciando así las investigaciones y comparecencias de las partes involucradas. Asimismo, se dio parte a la Fiscalía General del Estado, solicitando su intervención inmediata en el ámbito de su competencia, también se ofreció el apoyo psicológico y legal, al menor y sus familiares”, se informó mediante un comunicado.

Testimonios de madres de familia informaron que la situación se vivió desde antes de las vacaciones de Semana Santa, pero ellas se enteraron apenas el miércoles pasado ya que aseguran que la directora les ocultó la información.

“Estamos muy molestos porque la directora no nos ha querido dar la cara, o sea no quería que nos enteráramos, pero cómo vamos a dejar a nuestros hijos en un lugar donde no están seguros, ahora nos pide una cuota que para que nos de lugar para tercer, si no pagamos no nos da y cómo no es buena para salir y darnos una explicación a lo que ha pasado. Ahora apenas también nos esteramos, en la parte de atrás hay como si hubiera dos baños que están supuestamente solos, abandonados y apenas nos enteramos que vivían dos hombres atrás para cuidar la escuela”, dijo.

Las denunciantes dijeron que hay otro caso de una menor que dijo que al parecer también tuvo tocamientos por parte del profesor y que los niños y niñas pueden confundirse porque lo toman como juego o les da miedo hablar por lo que algunas de ellas, entre 10 y 15, dejaron de mandar a sus hijos a la escuela.

“Lo único que exigimos por parte de la maestra que es la encargada de la escuela que dijo que no nos afectó, le dijimos que sí nos afecta porque el dañado sólo no está ahorita, pero los afectados somos toda la escuela porque muchos padres de familia tienen que trabajar y no saben el riesgo en el que están dejando a sus hijos, entonces si ella no sabe cumplir con su trabajo queremos que la saquen de la escuela”, dijo otra señora.

La SEG también informó que atendiendo al principio del interés superior de la niñez, señalado en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y como medida precautoria fue retirado frente a grupo, el personal señalado, en tanto, concluye el proceso.