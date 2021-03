La próxima semana se presenta la acción de inconstitucionalidad por LIE

Mientras los senadores que votaron en contra de la Reforma Energética recaban firmas para presentar una acción de inconstitucionalidad, la legisladora del PAN por Guanajuato, Alejandra Reynoso, indicó que en Salamanca, se está organizando la sociedad civil para presentar un amparo por daños a la salud.

Reynoso Sánchez explicó que no habrá ningún problema para conseguir las 43 firmas que requieren para proceder, ya que fueron 58 los senadores que votaron en contra de la reforma, incluidos el de Germán Martínez, de Morena y el de Nancy de la Sierra, del PT.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Maribel Llamas va por el Distrito 3 con Movimiento Ciudadano

“El jueves que tuvimos la sesión presencial, recabamos todas las firmas autógrafas que tenemos que reunir y estaremos presentando en los próximos días la acción de inconstitucionalidad”, afirmó.

Para hacerlo, los legisladores tienen 15 días naturales a partir de la publicación de la Ley de la Industria Energética, (LIE) en el Diario Oficial de la Federación, que fue el pasado martes, para interponer la acción en la Suprema Corte y solo podrá firmar aquel que votó en contra, para “que tenga mucho más fuerza y congruencia, no podría presentar quien votó a favor porque finalmente con su voto avaló la reforma”.

La acción de inconstitucionalidad tendrá representación de PRI, PAN, PRD, MC. Sobra si firmarán Germán Martínez y Nancy de la Sierra, la “Wera” Reynoso respondió que “no le he preguntado a ellos pero si no lo hicieran seguimos teniendo suficientes firmas”.

Las 43 firmas que se requieren para presentar la acción inconstitucionalidad, representan tres cuartas partes del Senado, que es lo que se pide. En la Cámara de Diputados no se trabajará ningún recurso, puesto que Morena tiene mayoría calificada y por ser una reforma secundaria solo necesita mayoría simple y no se logró reunir las firmas, explicó Reynoso Sánchez.

Libre competencia y daños a la salud

Aunado a lo que realicen los senadores que votaron en contra, está la posibilidad de que ciudadanos puedan también ampararse porque “como está redactada esta reforma, atenta contra el Artículo 4 constitucional que se refiere al derecho a la salud y a un Medio Ambiente sano”.

Agregó que en Salamanca, “siguen quemando combustóleo, con altos niveles de bióxido de azufre; nadie ha respondido y sé que ciudadanos se están organizado para interponer sus propios recursos como sociedad civil”.

El jueves, dos empresas lograron que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia suspendiera provisionalmente la entrada en vigor de la Ley de la Industria Energética que beneficia en el despacho de electricidad a las plantas de la CFE sobre las centrales solares, eólicas y de ciclo combinado privadas.

Los recursos legales, expresó Alejandra Reynoso se presentarán desde diferentes ángulos. “Estas empresas se amparan por una cuestión de comercialización, porque no hay libre competencia; los senadores, porque advertimos que se viola la Constitución, y la sociedad civil, por el daño a la salud y al medio ambiente”.