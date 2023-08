“La Madero es una de las zonas más vigiladas”, responde alcaldesa ante señalamientos de Canirac

Luego de que la vicepresidenta de Canirac, Helen Anaya San Román denunció que en la calle Madero del Centro Histórico de León proliferan los negocios fachada que no están regulados y operan fuera de la ley, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos aseguró que es una de las zonas más vigiladas de la ciudad.

Comentó que de manera personal acude a los operarios y ha estado supervisando los trabajos que hace la Dirección de Fiscalización, por lo que le pedirá información puntual a la empresaria para tener datos concretos.

“De manera personal he estado yendo a operativos a la Madero, me ha tocado estar arrancado los operativos también aquí, sé que han estado cambiando la forma de operar porque no se hace igual y sí se supervisa y me ha tocado ver a Fiscalización de manera constante, de manera coordinada porque no sólo es fiscalización también entra Seguridad Pública”, dijo.

Incluso mencionó que no sólo entra la SSP, pues los operativos también han sido acompañados por elementos de la Guardia Nacional y la Sedena.

“De hecho en los operativos que se han hecho últimamente también ha estado entrando la Sedena a veces con Guardia Nacional, pero es una de las zonas mucho más vigiladas, cada fin de semana estamos ahí revisando, viendo que las cosas se lleven apegadas a derecho y si no se apega a derechos hay sanciones”, agregó.

Referente al señalamiento que hizo Anaya San Román de la plantilla de trabajadores de Fiscalización, Alejandra Gutiérrez comentó que ya se está trabajando en eso y que se está contratando más personal.

“El tema del personal yo se los dije que tenía años esa área sin personal nuevo y estaba rebasado el trabajo por el crecimiento de la ciudad y de la economía y ya se autorizaron nuevas plazas, ya se contrataron nuevas personas pero eso no quiere decir que no estemos haciendo el trabajo, por eso es importante dialogar con datos particulares”.