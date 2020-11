La edad no importa, Rebeca concluye la secundaria gracias al Ineba

León, Gto.- A sus 50 años de edad, Rebeca Méndez Apolinar no ve límites en su futuro inmediato, “no existe edad, solo el deseo de salir adelante”, gracias al respaldo que tuvo de Inaeba que le ayuda a concluir los estudios del nivel secundaria abierta, la mujer busca ser el mayor impulso y ejemplo de sus cinco hijos con quien comparte sus logros.

El obtener un certificado de secundaria, le abre un nuevo panorama en su vida y la meta de sus proyectos como es el contar con su propio negocio de comida, se ve más cerca.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Controlan autoridades actividades en zona de bares en León

Rebeca recordó que cuando era pequeña no tuvo la oportunidad de ir a la escuela y solamente terminó la primaria, dijo que haber cursado contabilidad por años en busca de un mejor trabajo pero no fue suficiente, al no tener la formación secundaria.

Agradeció a unas personas por quienes se enteró de INAEBA, y que al finalizar su educación fue una de las personas que recibió de manos del gobernador del estado el certificado que acredita su formación, que ahora le abre nuevos horizontes e impulsa a sus cinco hijos a seguir su ejemplo de dedicación y tenacidad en busca de una mejor vida.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Mueren 30 guanajuatenses más por coronavirus

Para Rebeca, el reto inmediato es tener su negocio de venta de alimentos y el concluir la preparatoria abierta “nunca es demasiado tarde para aprender y estudiar, la educación es muy importante porque le abre a uno muchas puertas en trabajos un poco más dignos, he notado que me apoyan más, ahora que tengo más escolaridad”, platicó.