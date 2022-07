La comunidad de Chicas BiLess presenta manual de salud sexual para mujeres lesbianas y bisexuales

León, Gto.- Después de meses de preparación por fin Chicas BiLess, lanzaron el manual de salud sexual para mujeres lesbiana y bisexuales, que tiene como objetivo que el sector salud incorpore esta herramienta en sus prácticas médicas para brindar una atención integral a todas las mujeres.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Este manual pretende ser la herramienta una facilite que el sector salud, que nos brinde a todas una atención integral y que tome en cuenta las orientaciones sexuales”, dijo Naye Tello.

Mencionó que seis de cada 10 mujeres lesbianas y bisexuales están siendo discriminados en el sector salud público y privado, añadió que estas estadísticas se basan en unos diagnósticos realizados por su asociación civil en el estado de Guanajuato ya que no hay datos estadísticos en el país y específicamente en el ámbito de la salud sexual.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

“Nosotras hicimos todo el diagnóstico porque en México no hay datos, en México no hay manual de salud sexual para mujeres, no hay estadísticas, nosotras tuvimos que generar una estadística desde cero”.

Resaltó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), realizó una encuesta que arroja datos sobre diversidad sexual en ciertos ámbitos pero específicamente en el ámbito de la salud sexual de mujeres lesbianas y bisexuales no hay datos.

Local Inauguran Laboratorio de Participación Digital en León en la colonia San Miguel

Informó que el manual es pensado para que inicie en León y posteriormente se expanda a los demás municipios del estado y resaltó que esperan reuniones con autoridades municipales y académicas para dar capacitaciones al personal del sector salud, este manual se podrá adquirir en forma digital para el público en general en su página oficial y en versión física para el sector salud.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

“La idea es que después de presentar este manual les capacitemos en el contenido” añadió Nayeli.

No hay trato digno

Para las mujeres que forman parte de Chicas BiLess este manual forma parte de recibir un trato digno, comentan que por discriminación o desconocimiento, al momento de recibir atención médica sobre todo en el área de ginecología tienden a ser lastimadas intencionalmente o les niegan la atención médica.

Tal es el caso de Ara Campos, quien al acudir al ginecólogo y mencionar su preferencia sexual el doctor que la atendía le realizaba preguntas incómodas sobre su vida sexual y dejó de atenderla, además le insinuaba el tener relaciones amorosas con más personas.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

“Le tuve que decir sobre mi orientación para que me atendiera debidamente, pero mi sorpresa fue que en lugar de atenderse con respeto y debidamente, comenzó a hacerme preguntas sobre mis parejas y muy íntimas, lo hacía con morbo que me llegué a sentir tan incómoda, lo único que quería era salir de ese lugar y fue una experiencia terrible”.

Foto: Francisco Carmona | El Sol de León

La dirigente del Partido Verde Ecologista en León, Virginia Magaña Fonseca, acudió a la presentación, señaló que no solo es importante que acudan a la presentación, sino que es vital la familiarización con este tipo de proyectos apoyar en diferentes sectores de la sociedad y puedan llegar a las personas que se necesitan.