Buscará Juan Pablo Delgado una diputación por Movimiento Ciudadano

León, Gto.- El abogado Juan Pablo Delgado descartó buscar de nueva cuenta la candidatura por la Presidencia Municipal de León representando a Movimiento Ciudadano y dijo que ya se registró para buscar una diputación federal.

Con ello, contenderá por el Distrito 03 que abarca colonias como Brisas del Campestre, la Obrera y San Juan de Dios, en las que recordó, en las pasadas elecciones quedó en segundo lugar en cuanto a la aceptación de la ciudadanía.

“Decirles que me registré el lunes como aspirante a precandidato a diputado federal por el Distrito 03, de esta manera me uno al proyecto de León, hemos trabajado mucho en estos últimos dos años, ustedes saben que estoy haciendo la verdadera oposición en la ciudad a través de mi trabajo. He demostrado tener un conocimiento pleno de la legislación y utilizar la legislación para proteger los derechos de las personas que vivimos en León, incluso en otros municipios del estado”, dijo.

Añadió que además encabezará las candidaturas de las diputaciones federales en el estado y que para León el género designado por su partido fue mujer, por lo que ve altas posibilidades de hacerle frente al PAN.

“Lo posible es que en León la candidata va a ser una mujer a quien vamos a estar arropando las personas que participemos en las candidaturas a diputaciones federales, yo estaré tomando el proyecto de encabezar las diputaciones federales dentro del estado y se estará definiendo el perfil dentro de los próximos 10 días”, agregó.

En cuanto a las próximas elecciones, Juan Pablo Delgado dijo que serán una contienda de tres, lo que ayuda a la ciudadanía a tomar decisiones mucho más sencillas, pues la vez pasada había 11 opciones.

También aprovechó para dar la bienvenida a Yulma Rocha a Movimiento Ciudadano, pues dijo que sumará mucho en Guanajuato por el perfil político que tiene.