Alcaldesa de Moroleón acude a evento de Sheinbaum y dijo que MC necesita 'ponerse la camiseta' en Guanajuato

León, Gto.- La alcaldesa de Moroleón, Alma Denisse Sánchez Barragán aseguró que en la actualidad no ve en buenas condiciones Movimiento Ciudadano en Guanajuato y aunque dijo que es un gran partido necesitan ponerse la camiseta en Guanajuato.

La alcaldesa acudió este viernes a la presentación que tuvo Claudia Sheinbaum en Silao donde señaló que lo que hoy se necesita es ver por el pueblo y no por intereses personales.

"La verdad no lo veo bien, creo que le falta, necesitamos hoy ver por el pueblo, no por intereses personas, por eso estoy con ella, es un gran partido, pero necesita ponerse la camiseta de Guanajuato", dijo.

Aseguró que ella apoya a Claudia Sheinbaum desde el día cero aunque no necesariamente como partido.

"Yo estoy en las filas de Claudia desde el día cero, no necesariamente como partido, pero hoy vamos por las personas y las causas, no por intereses personales y hoy lo mejor para México es ella", agregó.

Incluso mencionó que buscará la reelección como presidenta municipal de Moroleón por MC "Yo me quedo en Moroleón, me quedo con mi gente buscando lo mejor para todos, si me quedo en Moroleón por Movimiento Ciudadano".





César Prieto también quiere reelegirse

Igual que ella, el presidente municipal de Salamanca, Cesar Prieto, acudió al mismo evento y confirmó que también buscará la reelección consecutiva en el municipio petrolero.

"Vamos a lograr que la transformación se concrete en Guanajuato, vamos a seguir, pero creo que la gente de Salamanca está contenta y lo que sabe es que se va a concretar", comentó.

Ambos alcaldes estuvieron presentes durante el discurso de la morenista y la saludaron una vez que se bajó del presídium como muestra de su empatía por la propuesta que tiene para trabajar con la Cuarta Transformación en México.