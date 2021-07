Jóvenes también deben vacunarse

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, exhortó a la población guanajuatenses, sobre todo a los jóvenes, a vacunarse contra la Covid-19 cuando las dosis lleguen a los municipios.

El mandatario llamó a la población del estado a vacunarse tanto para evitar sufrir síntomas graves por la Covid-19, pero también por la memoria de todas aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de protegerse y que lamentablemente perdieron la vida en el estado.

“Los invito a no bajar la guardia en el tema de salud y a los jóvenes que no se quieren vacunar, que se vacunen, porque ya viene la vacuna y no se quieren vacunar, ya sabemos que los jóvenes están sanos y que a lo mejor el Covid no los mata, pero sí pueden contagiar a otros y eso es lo importante, que estén vacunados para no esparcir la ola de contagios”, dijo el mandatario estatal.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo explicó que aunque el Gobierno Federal mantiene a Guanajuato en semáforo verde, el estado se ha mantenido en semáforo amarillo, para no enviar un falso mensaje de que la situación ha sido superada, mucho menos ahora que la tercera ola amenaza al país, pues varios estados han retrocedido en el semáforo epidemiológico.

“Hay que decirle a los hijos, a los hermanos, a la novia, al novio vayan y vacúnense, porque es importante no bajar la guardia, no estamos en condiciones de relajarnos, antes bien, de reforzar y fortalecer las medidas”.