Jóvenes leoneses ya preparan sus maletas

León, Gto.- Más de 200 jóvenes leoneses tendrán la oportunidad de viajar, conocer e intercambiar culturas con las de otro país este 2020 a través del programa “León Joven por el Mundo” cuya séptima convocatoria ya tiene a sus aspirantes seleccionados.

Por primera vez se registraron a 18 aplicantes que provienen de distintas zonas rurales de la localidad; de igual manera hay siete integrantes de pandillas de las colonias: La Ermita, Flores Magón, León I, La Luz y Villas de San Juan II, que llegaron a esta oportunidad gracias a un trabajo conjunto con el programa Lobo, que busca justamente brindar alternativas a los “chavos banda”.

De acuerdo con Misraim Macías Cervantes, director del Instituto Municipal de la Juventud, se seleccionó a un total de 331 aplicantes que iniciarán su capacitación para finalmente elegir a los jóvenes que viajarán al extranjero para sumarse a proyectos de voluntariado con la intención de aportar algo a la sociedad del país que visiten, así como interactuar con la cultura de otras naciones.

En total se registró la participación de 147 jóvenes provenientes de instituciones educativas privadas por 141 matriculados en escuelas públicas; también hubo 93 que no forman parte de un sistema escolarizado.

Para poder realizar el programa durante este 2020, el IMJU León destinará un recurso de 559 mil pesos que cubre los gastos de algunos trámites, seguro internacional, materiales, hospedaje y alimentación; el traslado de México al país de destino, y días extra fuera del periodo del voluntariado son pagados por los beneficiarios.

OTORGAN CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

Por primera vez, los jóvenes que participen en este programa tienen la posibilidad de acceder a una certificación internacional en habilidades interculturales, misma que se obtiene totalmente en línea y toma aproximadamente dos meses.

“Lo que buscamos es que se inserten en una cultura diferente, con personas de muchos otros países, y que aprendan diferentes habilidades; las personas que realicen el voluntariado con nosotros no van solamente a viajar, van a realizar el voluntariado en diferentes etapas”, dijo Misraim Macías Cervantes, titular del Instituto Municipal de la Juventud.

UNA EXPERIENCIA PARA TODA LA VIDA

En la rueda de prensa estuvo presente Melissa Hanani Palomares, quien recientemente culminó su voluntariado en Turquía y ahora comparte su experiencia con más viajeros y con la juventud de esta ciudad.

Me hicieron expandir mis horizontes conforme a los estereotipos que pensamos; no es solo un viaje para tomarte una foto, estás aportando algo de nuestra sociedad para ellos, no es solo viajar por viajar