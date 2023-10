Jaral de Berrio, de la prosperidad al olvido

León, Gto.- Jaral De Berrio, ubicado en San Felipe, Guanajuato, es rico en cuanto a cultura pero falta promoción turística, restaurantes y hoteles, llegan turistas que son de paso y luego se van y ya no regresan.

Ezequiel Villegas, todos los fines de semana llega de diez de la mañana a seis de la tarde esperando turistas para darle un recorrido donde platica la historia del Jaral de Berrio, lugar donde nació.

“Recuerdo que era una hacienda próspera, su edificación en forma de pirámide era las bodegas o graneros donde se guardaba frijol, maíz, trigo y chile, el principal comercio era la producción agrícola y ganadera”, comentó.

El guía turista dijo que empresarios de la ciudad de León llegaban a Jaral de Berrios para comprar piel porque eran de excelente calidad, entonces, ¿Porque dejó de ser productivo?, explicó que hay poca oportunidad laboral y la mayoría de sus habitantes salen a trabajar en fábricas de San Luis Potosí pero las personas cuentan con nivel bajo de escolaridad y por ende no hay sentido de pertenencia porque desconocen de su historia.

Tan solo la plaza principal se ve descuidada, no hay comerciantes ni hoteles para hospedar turistas hay fondas donde venden comida típica mexicana, menudo, carnitas pero hace falta un restaurante que llame la atención y prepare platillos internacionales para que turistas del extranjero se queden por varios días y no solo unas horas como regularmente pasa.

Ezequiel, en su vehículo carga libros y el mezcal de Jaral para la degustación, hay dos personas vendiendo una frituras en una carretilla y otros tacos, agua justo frente de la hacienda que se está desmoronando y que ha sido escenario de películas como la protagonizada por Antonio Banderas y Johnny Depp, llamada Once Upon at México (Érase una vez en México) y El Zorro con Salma Hayek y Antonio Banderas.

Al ir preguntando a las personas sobre la historia de la Hacienda, muy pocas saben contarlas y dicen que para mayor información acudir con Ezequiel quien funge como el cronista de la ciudad porque sabe los datos con mayor precisión.

La hacienda perteneció al Marqués Miguel de Berrio, se decía que era la persona más rica de todo México y considerado entre los más ricos del mundo, por ello Jaral de Berrios pudo ser uno de los pueblos más ricos de todo el mundo, pero sus habitantes no pierden la fe en que se en un futuro se gane el título de Pueblo Mágico.

El nombre de Jaral de Berrio fue debido al ser una tierra muy fértil e híbrida se daban unas plantas llamadas Jaras y de Berrio porque lleva el apellido del Marquez, si te fijas en la cima de la finca hay una estatua sin cabeza, ese era Miguel.

En sus inicios, estas tierras fueron habitadas por indios guachichiles, ya para 1613 su segundo dueño, Martín Ruiz de Zavala. La hacienda de Jaral de Berrio era tan productiva que sus dueños se convirtieron en algunos de los hombres más acaudalados de su época debido a que era un punto comercial.

La hacienda siguió creciendo en riquezas, fama e importancia, además, se inició con la venta del mezcal y la la fabricación de pólvora, también se cuenta que los hacendados contaban con su propia capilla pero si querían ir acudir a misa a la Parroquia San Diego De Alcalá había un túnel y llegaban a una zona “VIP”, al parecer, actualmente se encuentra el santísimo y por ello no se puede pasar por respeto.

Para sus habitantes, Jaral de Berrios es de los más olvidados por el gobierno y por su propia gente pues no hay amor y presupuesto para volver a la prosperidad.

PIE DE FOTO: Sus habitantes esperan que en un futuro se vuelva Pueblo Mágico para continuar con su prosperidad.