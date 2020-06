Israel lucha contra el nuevo coronavirus en un hospital de concentración Covid-19

Israel es médico de base en un servicio de urgencias; es urgenciólogo y labora en un hospital de concentración para pacientes diagnosticados con Covid-19 o alta sospecha de esta enfermedad. Trabaja en primera línea en el área respiratoria en donde todo un equipo salva vidas.

Dentro de un hospital se vive toda un lucha contra el SARS-Cov-2, ahí todo un equipo ofrece incluso hasta su vida para ver salir por la puerta a un paciente que ya ha superado la enfermedad.

El especialista dijo vía telefónica para la OEM en León que no es solo tarea de uno “esto es un equipo, desde que el paciente entra por la puerta de urgencias, el vigilante que lo recibe, el médico del Triage, el equipo de urgencias y posteriormente el piso, en medicina interna, de neumología o el paciente pasa a la terapia, realmente no es el trabajo de una persona, es de muchas personas, laboratorios, rayos x, personal de intendencia, todos trabajamos con un mismo objetivo, que los pacientes mejoren esa es nuestra intención”.

Israel nos compartió que es ardua su labor, desde que sale de su casa, entra a su turno en la clínica “en el hospital en el que yo trabajo se designó que fuera un hospital Covid, mi servicio se divide en dos, en un triage normal donde se atienden pacientes con otras enfermedades y un triage respiratorio en donde todo paciente con síntomas sospechosos de Covid-19 son valorados y son ingresados a un área respiratoria en especial donde ya el personal que ahí laboral de mis demás compañeros tienen todo el equipo de protección personal cómo se ve en televisión o imágenes en internet”.

El residente resaltó que desde que inició la pandemia recibió pacientes con la enfermedad provocada por el SARS-Cov-2 “es una enfermedad nueva, no nos habíamos enfrentado a una enfermedad como esta, anteriormente nos habíamos enfrentado a la H1N1, creo no dimensionamos el alcance que tiene el Covid-19, nos estamos enfrentando a una enfermedad en la cual no hay nada escrito, nada documentado al cien por ciento, en la cual nos podamos basar, hay mucha literatura pero algo como muy preciso o muy consistente no está todo muy claro, conforme pasa el tiempo y se empiezan a resolver las dudas tendremos mayor conocimiento sobre la enfermedad”.

El recién egresado de urgenciología contó para El Sol de León que hay pacientes que, pese a que muestran los síntomas del nuevo coronavirus, se niegan a creer que contrajeron este microorganismo por lo que demoran en ir a recibir atención médica “son pacientes que se pueden deteriorar de un momento a otro, en el momento que les haces un triage o pueden responder favorablemente o cuando realmente es a la inversa se deterioran muy pronto y obviamente acaban con ventilación mecánica y que todavía se complica más su pronóstico, aprendes que son pacientes que tuvieron unos diez días con síntomas y qué en ocasiones o que los minimizaron y que no tuvieron el tratamiento, no puedo decir que sea el óptimo, o no sospecharon de la enfermedad o también del mismo paciente no quiso creer que tenía la enfermedad o se resistió hasta el último, todos los pacientes son diferentes y tienes que individualizarlos a cada uno”.

Pese a que el entorno cambió por la pandemia, la economía se detuvo y la vida cotidiana también por el momento, algunas personas no creen en el Covid-19, por ignorancia o noticias falsas “todavía hay mucha ignorancia de gente que no cree, no cree porque sus familiares o conocidos nunca se han enfermado, porque las noticias muchas veces las tergiversan o las manipulan, no hay esa cultura de prevención como en otros países y más ahora que levantaron las medidas de restricción, ya hay mucha gente en la calle realizando actividades que no son propiamente económicas, yo sí le diría al agente que tome sus medidas de precaución” el especialista invitó a tomar medidas y evitar el contagio la propagación del coronavirus.

Platicó su día a día en un hospital “llegas al hospital, llegas a la guardia, al rol, veo cuántos pacientes se tienen previamente, en cuanto a la comida y tomar agua si es un poquito delicado porque tienes que dominar esa parte de ir al baño, porque el equipo, si tardas en vestirte una vez que entras en contacto con esa área, no te debes de retirar el equipo hasta que te vayas a salir del área, una vez que te retires el equipo ese equipo ya está contaminado y se tira”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Hoteles en León tienen 15 días implementado protocolos con la "nueva normalidad"

“En un turno puedes aventarte uno o dos equipos y tratas de minimizar el gasto del equipo de protección personal,no sabes cuántos ingresos, unos ya vienen diagnosticados y otros con alta sospecha” comentó al teléfono.

A pregunta expresa por la OEM si ha sufrido algún tipo de discriminación, relató que “no me ha tocado esa situación afortunadamente, casi todos mis hermanos trabajamos en el sector salud y de alguna manera tratamos de apoyarnos, nos cuidamos en lo que más podemos y a nuestra familia, tratamos de guardar nuestra distancia y tengo mi área de descontaminación en mi casa o al salir del hospital también tengo mis medidas precautorias”.

El urgenciólogo nos platicó sus experiencias al atender personas con esta enfermedad “lo más difícil es hablar con el paciente o el familiar y decirle que desgraciadamente no evolucionó como tu quisieras, uno de los casos que recuerdo, es un señor, de los primeritos que llegó que inició con síntomas respiratorios, el señor venía de la Ciudad de México se sintió mal, hicimos la prueba y fue compatible, el paciente estuvo en terapia y a él sí le fue muy bien, salió del hospital por su propio pie, no todos tienen la misma suerte, es de las cosas que te da gusto, ves que tu trabajo realmente impacta y haces bien las cosas”.

Cada acción del equipo de salud cuenta, desde los primeros estudios al uso del ventilador mecánico “Desde el momento en el que tus sospechas la enfermedad y que diriges tu tratamiento y diriges, pides los laboratoria y los estudios de imagen sospechando en algo, desde ahí ya estás impactando en su mortalidad en el sentido de que no la pasas pro desapercibido, tienen esa sospecha y confirmas con laboratorios y estudio de imagen, diriges tu tratamiento y las acciones desde un inicio son las que primordialmente pueden salvar al paciente, el ventilador no es un tratamiento el ventilador te da tiempo a otra intervenciones que tengas con él le ayuden y después puedes retirarlo, el ventilador permite que el pulmón se recupere”.

Dentro de un hospital se encuentra el trabajo que se observa en los noticieros, esos héroes que ofrecen sus vidas, todo el personal de salud que viste con sus caretas, sus gafas de seguridad, sus pantallas faciales, así el personal de medicina interna, los Intensivistas, los urgenciólogos, terapistas respiratorios, e inaloterapeutas, todo el equipo hacen lo posible por salvar vidas.