Invitan a celebrar el 15 de septiembre en San Juan Bosco

León, Gto.- En la colonia San Juan Bosco la gran noche mexicana se celebrará en grande con actividades culturales y exhibición de bailables folclóricos.

De acuerdo al comité organizador, el grito de independencia se realizará en la calle Sevilla -frente al templo de San Juan Bosco-, parque y jardín de la colonia a partir de las dos de la tarde.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Estas son las actividades

Todas las familias podrán disfrutar desde las dos de la tarde iniciarán con una kermés, a las cinco de la tarde pláticas del cuidado animal, a las seis de la tarde habrá una exhibición de box, el acto cívico y arenga del “Grito de Independencia” será a las diez de la noche.

En la lucha estrella estará Morder Kay Sr. VS Justiciero del bien, Morder Kay Jr. VS Brujo Negro II y en la lucha semifinal Ciclope Jr. VS Gemelo I, Terremoto VS Gemelo II, además de contar con la presencia de Edecanes, Dar Géminis y Lady Cisne.

Local Preparan acto cívico sobre el inicio de la Lucha de la Independencia

En el Barrio de San Miguel

En el jardín del Barrio de San Miguel, estarán de manteles largos con una verbena que iniciará alrededor de las cinco de la tarde, habrá antojitos mexicanos y platillos mexicanos como pozole, quesadillas, tacos, chocomiles, churros, enchiladas, elotes preparados, papas doradas, agua fresca, fresas con crema, esto frente al templo en el bulevar Torres Landa esquina con Centenario.

Habrá un grupo musical y exhibición de baile, a las diez de la noche se dará el Grito de Independencia.

En otras colonias y Barrios también se realiza la festividad como el Coecillo, Las Arboledas pero en Zona Centro es donde más acuden las personas a celebrar la independencia de México.

La celebración se extiende desde la Leona Vicario y todo el primer cuadro de la ciudad, bares y restaurantes esperan cupo lleno y las personas van acompañadas de toda su familia vestidas con trajes típicos o ropa en color rojo, blanco y verde.