Invertirá Santillana 4 mil 500 millones en obra pública

LEÓN, GTO.- Para este 2020, León ejercerá de 4 a 4 mil 500 millones de pesos en obra pública para buscar reactivar al sector de la construcción y no desproteger a la localidad en materia de infraestructura. Lo anterior fue confirmado por el presidente municipal, Héctor López Santillana.

Aunque están sujetos a la aprobación del empréstito de 5 mil 350 millones de pesos solicitado al Congreso del Estado por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el alcalde aseguró que el municipio ya tiene listos los planes para comenzar este mismo mes con los procesos de licitación, resolverlos en febrero y arrancar con las obras en marzo.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Recibirá gobernador a familias de guanajuatenses desaparecidos

Tenemos una estimación que podríamos lograr una inversión en infraestructura superior a los 4 mil o 4 mil 500 millones de pesos en este año de tal forma que esto nos ayude a mantener nuestra economía activa; a la par León seguirá siendo sede de eventos nacionales e internacionales para fortalecer la derrama económica, el empleo y el desarrollo de nuestro municipio

El presidente municipal precisó que este presupuesto no pretende invertirse en grandes obras sino pulverizarlo en acciones de menor impacto pero que alcance para más espacios de la localidad así como dirigirlo a programas de interés para la ciudadanía.

Va dirigido principalmente para obras de infraestructura, con la misma tónica que hemos venido manejando, no serán grandes obras sino serán obras de pavimentación, de prevención de inundaciones, de alumbrado y obras que tienen que ver con la satisfacción de las necesidades sociales más sentidas en nuestro municipio

Entre las acciones que se realizarán destaca la terminación de bulevares y ciclovías así como el mejoramiento del sistema de movilidad, entre otras; de igual manera se invertiría parte de este mismo recurso en materia de seguridad, sobre todo en equipamiento y tecnología.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Aquí las 5 novedades para la Feria Estatal León 2020

SIN PROBLEMAS CON LA SFP

Luego de que la Secretaría de la Función Pública anunciara este miércoles que los municipios y estados devolverán a la federación poco más de 46 mil millones de pesos no aplicados en el ejercicio de este 2019, López Santillana aseguró que de momento no tiene información precisa sobre recurso sobrante, pero no habrá problema para devolverlo como marca la ley.

Hasta donde tengo información no (habrá que devolver presupuesto), están ahorita el contador y el tesorero haciendo el cierre, entonces no tengo todavía en estos momentos una cifra, pero entiendo que traemos muy buen nivel de cumplimiento

“Quedarán algunos casos más que por no haberse ejercido, por las economías generadas en los procesos de licitación y claro, muy puntualmente estaremos regresando esos recursos a la federación”, añadió.