Intensificarán operativos en bares y restaurantes de León para inhibir la venta de drogas

La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, dijo que los operativos dentro de los bares y restaurantes de la ciudad se van a intensificar en coordinación con las autoridades correspondientes con la finalidad de inhibir la venta de drogas dentro de los establecimientos y evitar la presencia de menores de edad.

Esto tras el asesinato de un hombre la medianoche de este viernes al interior de un lugar de entretenimiento ubicado sobre el bulevar las Torres cerca de la colonia San Jerónimo.

“Viene todavía un operativo más intenso en todo lo que son bares, restaurantes, en general (...) Es intensificar todas las áreas; primero, seguimos verificando que tengan permisos, que no haya menores, el tema de venta de droga de manera conjunta entre las autoridades competentes que es justamente con el poder federal, estatal y municipal”, dijo.

De acuerdo a los primeros informes, se supo que hombres armados entraron hasta el lugar donde estaba la víctima y tras dispararles en diversas ocasiones huyeron sin dejar rastro sobre su paradero, por lo que hasta el momento las autoridades no han informado sobre personas detenidas como responsables de los hechos.

“Yo lo que les puedo decir es que es un tema que se tiene que ver de manera particular, que la Fiscalía está investigando y no es que esté escalando la violencia, son casos muy particulares que no puedo decirles más información porque entonces estaría violando los derechos, re victimizando”, agregó la alcaldesa.

En este sentido, la alcaldesa enfatizó que la violencia en León se deriva de la venta y consumo de droga, por lo que tienen un plan especial para controlar los bares y restaurantes y evitar que ocurran este tipo de hechos violentos.

“Sabemos que la violencia en la ciudad tiene que ver con la venta y el consumo de drogas, comentarles que como parte de la reestructura que ya viene también como modificación a los cuadros básicos se acaba de aprobar ya un incremento de personal y también en la parte operativo, se van a sumar en la parte de Fiscalización, C4, Protección Civil entre otras áreas que tienen que ver con la parte operativa incluyendo Comercio y Consumo porque no solamente es más Policía”, añadió.