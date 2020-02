Integrantes de la familia LeBarón invitan a marchar por la seguridad

León, Guanajuato.- Además de invitar a los familiares de las víctimas mortales por el crimen organizado y de desaparecidos de Guanajuato, integrantes de la familia chihuahuense LeBarón, convocaron al gobernador del estado, Diego Sinuhe Rodríguez Vallejo, a su marcha por la seguridad que se llevará a cabo este domingo, en León.

El pasado 4 de noviembre, miembros de la familia LeBarón, entre ellos mujeres y menores de edad, fueron masacrados en una intrincada de la Sierra Madre Occidental, por lo que algunos de sus familiares están protestando contra el gobierno para exigir seguridad ciudadana.

La semana pasada marcharon en el Zócalo capitalino, donde un grupo seguidores del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los abucheó.

En esta ocasión marcharán a las 11:00 de la mañana del Arco de la Calzada a la Presidencia Municipal, invitados por Vicente Hernández, representante de la organización “Uniendo Caminos”.

Los invitamos a marchar por la paz y el respeto a la vida, libertad y propiedad mañana 2 de febrero del arco de la calzada en León Guanajuato. pic.twitter.com/O7iwglk9VD — Julián LeBarón (@julianlebaron) February 1, 2020

Bryan LeBarón dijo que cuando vio los números de asesinatos en Guanajuato lo relacionó con lo que está ocurriendo en Chihuahua, pues aseguró que la gente ve números y no víctimas.

“Ustedes están hablando de números, y a mí me abrió los ojos mucho lo que sucedió, esos números no tenían antes tanto significado antes del masacre de mis familiares, esos números no tenían igual el sentido hasta que yo marché con cientos de víctima que me mostraron sus fotos de sus seres queridos desaparecidos o muertos. Cada número representa una vida”, comentó.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local SIT León, uno de los mejores del país

Por su parte, Julián LeBarón, comentó: “Nosotros no vamos a permitir que se nos recuerde como un país de asesinos y sus cómplices porque tenemos muchos hijos, tenemos familias grandes y aquí estamos para dar la cara, tenemos que poner todas las diferencias a un lado.

Nosotros vamos a marchar mañana con un ejercicio de demostrar cómo se supera el miedo cuando estamos juntos, el miedo que traemos adentro notros, ese miedo no está en las autoridades ni en los asesinos.

La invitación al gobernador del estado fue por medio de sus particulares alrededor de las 05:00 de la tarde de este sábado, sin embargo, hasta ayer en la noche todavía no les había notificado la asistencia del mandataron, pero dijeron que lo esperaban igual que a toda la comunidad leonesa.