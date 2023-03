Insistí que buscaran en donde las encontraron muertas: mamá de Sandra

CELAYA, Gto.- (OEM-Informex).- Molesta y claramente afectada, la madre de las hermanas Sandra Daniela y Juana Cecilia Paredes González, confirmó que ya le notificaron la muerte de una de ellas; mientras que su otra hija se encuentra en resguardo y a salvo. Reiteró su insistencia con la autoridad de que las buscaran en la zona de San José de Guanajuato y no lo hicieron.

En entrevista con El Sol del Bajío, la madre de las jóvenes señaló que ya fueron llamadas por parte del Ministerio Público para acudir a la Fiscalía y así poder cotejar las pruebas de ADN y lograr identificar a las mujeres y así poder ser entregadas a sus familias.

Se supo que las mujeres fueron halladas en la comunidad de San José de Guanajuato, en donde ella, como madre les había dicho que las buscaran, pues un testigo dijo haberlas visto, pero nunca hubo respuesta de búsqueda en ese lugar.





“Las encontraron en camino a San José de Guanajuato, es donde yo misma les dije en donde pinch*s estaban y no entendieron. Yo desde luego, luego, les dije que me habían comunicado que las vieron ahí. Si hubieran sido sus familiares se hubieran movido de volada, pero hagan de cuenta como si hubieran sido unos perros que se perdieron, por eso no hicieron caso.

Añadió que exige y pide a las autoridades que se acelere el proceso de entrega de los cuerpos a sus respectivas familias para poder darles sepultura y que no sea tan tardado, pues es una agonía estar así.

“Yo lo único que pido a las autoridades es que se acelere el proceso de identidad y entrega porque no es justo que estén ahí mucho tiempo”.

Entre lágrimas comentó que Juana Cecilia no está desaparecida, que perdió contacto con ella después de que fue a denunciar y piensa que está escondida o amenazada.

“Les he repetido miles de veces y muchas veces que la otra no está desaparecida, yo solo perdí contacto con ella, no sé dónde está, si está escondida o amenazada por algo, yo siento que ni está desaparecida, solo tiene miedo”.





Por el momento estarán a la espera de más información por parte de la Fiscalía General del Estado, así como los detalles de este hallazgo.

Sandra Daniela desapareció el 7 de marzo, junto con otras cinco mujeres, cerca del Álamo Country Club, y desde entonces no tuvieron noticias de ella. Tras la correspondiente denuncia, se activó el Protocolo Alba para dar con su paradero y este jueves 16 de marzo, el Fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, informó que ya habían localizado a algunas de ellas sin vida y que más tarde se emitiría más información.