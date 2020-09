Insisten integrantes de Frena en renuncia de AMLO

León, Guanajuato.- Integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO se manifestaron la tarde de este domingo en el Arco de la Calzada como parte de las actividades que vienen realizando para exigir la renuncia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Agustín Rodríguez, vecino de la Andrade, dijo ser un ciudadano común que fue a protestar en apoyo al frente por todo lo que ha ocurrido con el actual gobierno federal.

“El motivo es que día con día están siendo soslayados los derechos que tenemos como ciudadanos por un gobierno que está llevando a México a una dictadura a pasos agigantados, se está llevando entre las patas la economía, la salud, la seguridad”, dijo.

María Guadalupe López, otra ciudadana, dijo que no quiere eso ni para ella ni para sus hijos, pues la gente piensa que estados Unidos no va a permitir que México quede como Venezuela por la cercanía que hay con el país del norte, pero de acuerdo a las declaraciones del presidente Trump, ella cree que la cosas serán diferentes.

Nosotros no queremos un país como se está viendo, la gente desgraciadamente está bien apática (…) No entiendo por qué la gente no abre los ojos para ver que efectivamente vamos a eso

Dijo que su hermana está casa con el venezolano que llegó en 2001 a México, pero su cuñado se vino hace dos años y comenta que todo lo que está ocurriendo en México desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia, ocurrió lo mismo allá pero en 10 años.

Los protestantes salieron a las calles y activaron sus claxon, ondearon las banderas de México y llevaban cartulinas donde se podía leer que AMLO tiene secuestrado a México.