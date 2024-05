Inseguridad en carreteras baja afluencia en Zona Piel

León, Gto.- La Zona Piel es un distrito comercial ubicado en el corazón de la ciudad donde se encuentran productos como calzado, cinturones, carteras, bolsas pero que va agonizando. Los vendedores dicen que la inseguridad en carreteras ocasionó que compradores de diferentes puntos de la República Mexicana por temor ya no llegarán a esta ciudad zapatera.

Explicaron que los días que había más compradores eran los martes y miércoles, incluso a sus alrededores llegaban camiones principalmente de Michoacán, Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas y Guerrero pero ahora vienen de vez en cuando y sólo cuando hay eventos internacionales como la Motofiesta, El Festival Internacional del Globo, por mencionar algunos.

“Años atrás venían camiones de todo México pero con eso de que hay asaltos en las carreteras poco a poco han dejado de venir, ahora el turismo que llega es cuando hay eventos importantes pero sólo está todo el día y no hay casi ventas”, dijeron los comerciantes.

Aseguraron que años anteriores, llegaban toda la semana camiones pero los días que no se daban abasto eran los martes y miércoles que hasta no cabían en los estacionamientos de la Zona.

Otros giros más afectados son los de alimento ya que no cuenta con comensales y en ocasiones sus alimentos se les echan a perder como es el caso de ingredientes para hot dog, tortas. Lo que más se venden son las bebidas como las rusas, aguas frescas y refrescos.

Por su parte, Ana quien lleva como vendedora de comidas aseguró que no le conviene estar dentro de las plataformas ya que es un gasto extra y no le genera utilidades porque una vez lo intentó y lo que obtuvo fueron pérdidas, por ello aseguró que en su giro no hay como que llegue el comensal y deguste de sus alimentos.

Finalmente, dijeron que esperan que esta edición del Festival de Verano traiga buen programa para que lleguen a la ciudad turistas, de ser así aumentarán sus ventas porque la mayoría buscas sus productos de piel de esta zona.