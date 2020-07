Inician actividades en el Parque Metropolitano, Explora y Deportiva del Estado

León, Gto.- Tal y como se anunció el día de ayer en rueda de prensa, la mañana de este miércoles el Parque Metropolitano de León, Explora y la Deportiva del Estado, Enrique Fernández Martínez, reabrieron sus puertas.

Parque Metropolitano

Minutos antes de las seis de la mañana, varias personas ya se encontraban formadas en sus vehículos, a las afueras del Parque, que espera que sean alrededor de mil personas las que visiten sus instalaciones en el transcurso del día y serían aproximadamente 200, los que ingresarían entre las seis y ocho de la mañana.

Una de las primeras personas en llegar fue el señor Magaña de 63 años, quien desde hace treinta años acude cada mañana al parque para caminar y que por primera vez a interrumpido debido a la contingencia por el Covid-19.

“Yo vengo a caminar a disfrutar de este aire y ver el amanecer me encanta la naturaleza antes de la pandemia a diario venía a caminar estoy hablando de casi 30 años. Ayer agendé mi cita no me dieron mi número de folio pero ya estamos aquí”. Declaró.

Parque Explora

En el parque Explora, el horario de apertura será de siete de la mañana a seis de la tarde y soló de martes a viernes. A las personas que ingresen, se les tomara la temperatura, se les exigirá el uso de cubrebocas y se aplicara gel antibacterial.

A pesar de ello, las personas que ingresaron esta mañana no sacaron cita pero se les permitió el acceso al parque.

Los guardias del lugar, no supieron informar la afluencia de gente que esperan tras la reapertura. La jefa del parque Sofía Hernández. Soló señaló, que en esta prueba piloto aplicaran las medidas sanitarias correspondientes y que posteriormente ofrecerían una rueda de prensa.

Deportiva del Estado

En la deportiva del Estado, las cifras son más elevadas. Personal de la Comude, señalo que esperan la visita de 240 personas por hora. Solo ingresaran corredores a las pistas y por ahora, las demás actividades continúan canceladas.

Las puerta fueron abierta desde las seis de la mañana pero una hora después, nadie había ingresado. Las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, la aplicación de gel antibacterial y la toma de temperatura forman parte del protocolo para ingresar al sitio.