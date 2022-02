Ingresaron más de 200 mil pesos al Zoológico de León con Pase Verde

Ingresaron más de 200 mil pesos al Zoológico de León los dos domingos de acceso gratuito que se han implementado por medio de Pase Verde, informó la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos; con la visita de 22 mil 426 leoneses.

“El fin pasado recibieron 110 mil pesos más, y esta semana recibieron 94 mil pesos más, en el caso particular del Zoológico de León, al final de cuentas no han dejado de percibir, por qué, porque han estado pagando estacionamiento, hacen otro tipo de consumos y entonces al final del día no han tenido pérdidas”, explicó.

Informó que van 74 mil personas que aprovechan los acceso gratuitos al Zoológico de León, al Parque Metropolitano, al Centro de Ciencias Explora y a 8 deportivas de la Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte (Comude).

Especialmente en Zoológico se recibió y registró hasta 282 por ciento de más visitantes en comparación con fines de semana anteriores a que entrara en operación el servicio, el cual ha ayudado a la ciudad a tener espacios de convivencia sana durante el fin de semana.

“Estamos muy contentos porque cada fin de semana, ya llevamos dos fines de semana, y cada vez vemos a más personas que están asistiendo, de manera particular donde más afluencia ha habido es en el Zoológico, de hecho si comparamos el fin de semana previo a que puedan estar de manera gratuita al pasado domingo tenemos un 282 por ciento más de afluencia”, comentó.

Para el primer fin de semana, el sábado 5 y 6 de febrero, se recibieron a 34 mil 358 personas en los establecimientos sin costo, de los cuales 7 mil 200 fueron en al Zoológico, para el segundo fin de semana del 12 y 13 del mismo mes, se recibieron a 39 mil 833 leoneses, lo que equivale a 5 mil 475 más que el primer fin.

“Algo que es importante destacar es que hubo mucho joven y niño, y este tipo de políticas suman a lo que es Planet Youth, a evitar justamente que haya consumo de drogas, prevenirlo y que haya otro tipo de actividades que ayuden a la salud, yo creo tenemos que seguir reforzando y estaremos mejorando instalaciones y estaremos buscando áreas de oportunidad para mejorar el servicio”, dijo.

Alma Cristina Rodríguez Vallejo, secretaria para el Fortalecimiento Social de León, destacó que la presencia de ciudadanos de colonias como San Juan de Abajo y Villas de San Juan se organizaron para acudir solos o en grupo a los espacios públicos.

El Zoológico ha sido el lugar que más visitantes recibió con esta iniciativa, un 282.46 por ciento más, ya que si se compara el domingo 30 de enero en el que registraron 3 mil 981 visitantes, con los 15 mil 226 que acudieron este domingo 13 de febrero, es notable el incremento de personas interesadas en ingresar.

En cuanto al Parque Metropolitano fueron un 56.67 por ciento más visitantes al comparar el sábado 29 de enero que registró 3 mil 520 visitantes, mientras que el sábado 12 de febrero, tuvo un ingreso de 5 mil 515 visitantes.

Mientras que los domingos, se captó durante el 30 de enero 7 mil 759 visitantes y el 13 de febrero, 9 mil 592 visitantes, es decir, se registró un incremento en el número de entradas de un 23.62 por ciento.

Para las 8 deportivas en las que aplicó esta disposición, se registró un incremento del 3.04 por ciento en visitantes.

El domingo 30 de enero, ingresaron 9 mil 200 visitantes, mientras que este domingo 13 de febrero entraron 9 mil 500 personas a las instalaciones deportivas de la Comude.

En las deportivas el primer domingo de gratuidad, recibieron a 9 mil leoneses y para el segundo fueron 9 mil 500, es decir, un total de 18 mil 500 visitantes en los dos domingos que tiene en funcionamiento este servicio.