Podría la ASEG investigar “moches” en la administración de Héctor López Santillana

La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), podría investigar las reciprocidades que se generaron en la administración de Héctor López Santillana del 2015 al 2021, en el municipio de León en el que se le pedían a empresas productos en especie para poder ofrecer sus productos a los servidores públicos, sin pasar por Tesorería los ingresos, mencionó Rolando Alcántar Rojas, diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN).

“Pudiera llegar por supuesto a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato sin ningún problema y ahí tendremos que participar, dictaminar el sentido de estas investigaciones, de manera particular no podría dar una opinión puntual específica del caso porque no tengo la información a la mano, pero sí que se ahonde en la investigación con las instancias adecuadas”, dijo.

Si bien actualmente la Contraloría municipal ya se encuentra realizando las investigaciones necesarias para llevar a cabo la resolución y sanción correspondiente en caso de identificarse el proceso legal, el diputado por el PAN dijo que el caso pudiera escalar a la Auditoría Superior del Estado en caso de ser necesario, para que el tribunal decida si fue legal o no tal acción.

Eduardo López Mares, dirigente estatal del PAN dijo que había un convenio de por medio entre la autoridad municipal y las empresas involucradas, en el cual se acordaban las acciones a implementar en el mecanismo de reciprocidad, por lo que la acción no fue ilegal, sin embargo dijo que esperará a que la propia Contraloría sea la que determine tal situación, con los fundamentos necesarios.

“Nosotros hemos sido muy claros en señalar que sea la propia Contraloría la que revise, es un esquema en donde se habla de reciprocidades rendición de cuentas, se determinó que se hiciera la denuncia correspondiente existe una investigación y vamos a estar muy pendientes de la investigación, no nos centramos en calificar o no si esto es legal o ilegal”.

Por lo pronto la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos se comprometió a dar seguimiento a la situación y no puede dar detalles de cómo va la investigación, para evitar que se afecte el proceso legal, sin embargo sí dijo que estará pendiente de que en su administración no ocurran ese tipo de situaciones en ninguna dependencia.