Ingresan 736.9 millones de pesos por pago del predial

En el primer bimestre del año ingresaron al municipio de León 736 millones 916 mil 592 pesos por pago de 303 mil 496 cuentas de predial, lo que significa 4.5 % más de lo pronosticado.

El gobierno de León informó que lo estimado para recaudar en enero y febrero, meses que se aplicó descuento de 12 y 10 %, respectivamente, era de 704 millones 579 mil 166 pesos.

Los 736 millones 916 mil 592 pesos representan 75.27 % del pronóstico anual de recaudación por concepto de impuesto predial.

Por otro lado, este martes, el alcalde Héctor López Santillana y el gobernador entregaron 500 escrituras a beneficiarios de colonias como Cruz de la Soledad, Montañas del Sol, La Laborcita, Brisas del Vergel y La Nopalera.

“En los últimos 5 años entregamos de tres mil 556 escrituras, es el mismo número de historia de esfuerzo, gran trabajo y sacrificios. No importa el tamaño de problemas, el espíritu es no darse por vencidos nunca”, dijo López Santillana.

En los últimos tres años, con la gestión y trámite del IMUVI, se introdujeron los servicios básicos para beneficio de las familias de las colonias Valle de las Toronjas, Flor del Valle, Prados de la Luz, Gran Paraíso, Valles de México, que también recibieron escrituras.

Amador Rodríguez Ramírez, titular del IMUVI destacó el trabajo de la regularización y la introducción de servicios básicos, que acompañan al proceso de escrituración.

“En estas dos administraciones municipales hemos introducido agua potable y alcantarillado en 25 asentamientos y electrificación en 21, lo cual representa una mejora a la vida de las familias leonesas”.

De las 3 mil 556 escrituras entregadas en las dos administraciones de López Santillana, 936 han sido en el presente trienio.

“Mi papá me decía cuando llegamos a vivir aquí que no había algo que avalara que era mío porque no había algún papel. Hoy con la escritura ya tenemos un patrimonio para mis hijos”, expresó una de las beneficiadas.