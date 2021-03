Recrimina regidor a Casanueva de Diego que se “brinque” a la Comisión

El presidente de la Comisión de Economía del Ayuntamiento de León, Salvador Sánchez Romero reclamó al titular de la dependencia, José Manuel Casanueva que antes de presentar proyectos ante la Comisión se suban a la de Hacienda para obtener recursos. Sánchez Romero, de la fracción panista, secundó a la regidora de Morena, Vanessa Montes de Oca, quien desconocía los detalles de una inversión de un millón 700 mil pesos, para contar con la plataforma Marketplace León Mx, que “es como un Linkedln pero de nivel medio bajo”, justificó el director de Economía.

El Marketplace es un sitio digital de oferta de talentos y servicios, un canal oficial del municipio que certifica las habilidades de quien busca trabajo y la necesidad del contratante.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Destina municipio 6 mdp para capacitación de jóvenes

“Se puede hacer vinculación segura, trazable, medible y la colocación a actividades”, explicó Casanueva y agregó que de inicio hay seis empresas inscritas, se lanzará el próximo mes y la aplicación móvil, en mayo.

El contrato de la plataforma se hizo con el clúster de Tecnologías de la Información. “Es un LinkedIn pero bajado a otro nivel, tiene que ver con actividades u oficios no tanto con especialidades o maestrías o directores. El chiste es que si quieres un mesero, aquí puedes accesar a una serie de personas que dan el servicio pero además están certificados”, añadió el director de Economía.

El contrato para tener la plataforma fue por un millón 700 mil pesos, situación que la regidora Montes de Oca cuestionó. “El costo lo considero alto; esto es una bolsa de trabajo que no debería de costar tanto”, dijo. A lo que el director respondió: “No es eso; si quiero un carpintero, un electricista, yo como empresario quiero a alguien que sea especialista en administración, en cobranza ahí lo voy a encontrar; es hacer un link entre las dos partes. Una bolsa de trabajo es un listado de empleos y voy y digo ́este me gusta´. Es un Linkedln local, municipal, enfocado a un nivel medio-bajo de puestos medios hacia abajo para que la gente pueda tener mayor accesibilidad a contratar o a contratarse”, insistió Casanueva De Diego.

La edil de Morena reprochó que se hubiera encargado a un externo y no a la dirección de Innovación, “porque es una alta inversión, se pudo tener una cotización mucho más baja y con el mismo alcance”.

Con la aclaración de que el tema no estaba sometido a la Comisión de Economía porque previamente fue aprobado en la Comisión de Hacienda y ya nada se podía hacer, el presidente de la primera, Salvador Sánchez, recriminó a Casanueva.

“No quiero que se repita esa práctica de que pase a Hacienda y luego a nosotros solo nos informen, porque quedamos como… ¡Chulos nos vemos!”, expresó.

“Ofrezco una disculpa. Lo trabajamos con Enrique -Sosa Campos, el Tesorero municipal- y a los dos días nos dijo que lo iba a meter a la Comisión de Hacienda. No le estoy echando la culpa; fue falta nuestra no prever los tiempos y preparar el informe para la Comisión. Les pido una enorme disculpa y no volverá a suceder”, expresó el director.

Finalmente, Sánchez Romero cuestionó, “con qué justificación presentan un proyecto en Hacienda cuando no había pasado por la Comisión de Economía. ¿Cómo que nomás van y aprueban y luego informan. No estoy en contra de la plataforma, sino de las formas y ya no quiero hacer corajes”.

En las redes sociales de la Secretaría del Ayuntamiento se difundió la presentación del Marketplace, en la que se afirma que es “para reforzar la economía, el comercio local, el empleo y emprendimiento”.