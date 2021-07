Infraccionan a 32 comerciantes por vender alrededor de la Feria

León, Gto.- En lo que va de la Feria de Verano, la Dirección de Comercio y Consumo en León ha sancionado a 32 comerciantes que se colocaban a los alrededores del evento, para comercializar productos a sabiendas de que no hay permiso para ello, así lo informó el titular Fabricio Ibarra Rocha.

“En Cuestión de la Feria pues ha estado tranquilo, sí hemos tenido infracciones, el corte al día miércoles que traigo eran 32 infracciones, de los comerciantes que han intentado ponerse alrededor de la Feria pero han sido mínimos, los primero días sí fueron un poquito movidos, pero pues ya prácticamente entendieron la situación y seguimos nosotros muy al pendiente”, mencionó.

Los comerciantes que fueron infraccionados tenían puestos de venta de accesorios para los niños, juguetes, alimentos, entre otros, principalmente fueron personas de comercio ambulante que tenían el producto a la mano para poder comercializarlo.

Fabricio Ibarra Rocha señaló que la multa a las personas que gustan de acudir a la Feria de Verano a vender a las afueras de los establecimientos, podrá ser de los 200 hasta los 400 pesos, dependiendo de la incurrencia que exista en la persona o las diversas acciones que realicen a las afueras del establecimiento.

“Afuera ya lo saben los comerciantes, no hay ningún permiso y eso no es nuevo de ahorita no, sino de muchos años, desde que se lleva a cabo la Feria, desde luego en una época diferente”, comentó el director de Comercio y Consumo en León.

Desde semana santa se notificó a los comerciantes que no se darían permisos para quienes estuvieran interesados en vender a las afueras de la Feria, por lo que a pocos les llegó el mensaje o simplemente llegaron de otros lados a querer acercarse a vender, ya que al menos 6 de los infraccionados eran personas de la Ciudad de México.

Hasta el momento de parte de la Dirección Comercio y Consumo también se han mantenido las medidas de sanidad necesarias por lo que a las afueras de la Feria se ha estado obsequiando cubrebocas y gel antibacterial a los visitantes, en caso de que no cuenten con su propia mascarilla.

“Estamos poniendo mucha atención no nada más es dejarle la oportunidad de seguir trabajando, en esta parte nosotros hemos continuado con nuestro proceso de supervisión en cuestión de las medidas sanitarias, nosotros seguimos insistiendo en presionar con el uso correcto del cubrebocas, seguimos nosotros apoyando ahí precisamente a los tianguis, el uso de gel, lavado de mano, osea eso no lo vamos a suspender y seguimos insistiendo una y otra vez”, señaló Ibarra Rocha.

Cabe destacar que hasta el momento ninguno de los comerciantes ha tenido ningún problema de salud por Covid-19 en los diferentes puntos de la ciudad, ya que no han recibido reporte alguno de los diversos líderes de mercado, sin embargo están atentos a que se cuiden las medidas de sanidad y que también los compradores puedan seguir las recomendaciones de salud.

“Afortunadamente no, pero nosotros ahí seguimos a través de nuestros inspectores y nuestro personal, invitamos a la ciudadanía a que sigan usando el cubrebocas, a que los delegados de cada tianguis y pidiendo de favor a los compradores, que sigan usando el cubrebocas, sabemos que es importante la reactivación de la economía y buscamos ese equilibrio, que se respete la medida sanitaria y que el comerciante pueda seguir vendiendo”, precisó.